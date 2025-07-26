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    泰柬衝突32死！邊境10萬人急撤 民眾攜毛孩逃難畫面曝光

    泰國人民帶著狗狗一起撤離至避難所。（路透）

    泰國人民帶著狗狗一起撤離至避難所。（路透）

    2025/07/26 20:54

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國與柬埔寨邊境近期再度爆發激烈衝突，造成至少32人死亡，當地局勢持續升溫。泰國政府已下令東北部多省啟動大規模撤離行動，截至目前為止，已有超過10萬名民眾轉移至臨時避難所。現場民眾攜帶家當與寵物緊急逃離的畫面，也引發社群高度關注與暖心迴響。

    綜合泰媒報導，泰國內政部昨（25日）宣布，隨著與柬埔寨的邊境衝突急劇升級，已有超過10萬名平民從泰國東北部烏汶府、四色菊府、素林府和武里南府撤離。其中，與柬埔寨接壤的四色菊府普興縣情勢尤為緊張，該區設有重要通商口岸「通薩昂邊境口岸」（Chong Sa-Ngam），為往返柬埔寨吳哥窟的重要陸路通道。受戰火威脅，該地成為撤離重點區域。

    社群媒體也流傳大量當地民眾逃離的畫面，居民利用皮卡車、機車與邊車運載家當與寵物，有人攜帶電器、棉被，也不忘將狗貓一同帶離危險地區，部分家庭則選擇前往外省親友家中暫避。

    寵物也隨同撤離的畫面引發網友熱議，許多網友留言表示感動與關心：「貓狗的主人們，請不要遺棄牠們，也感謝您帶走牠們」、「謝謝你們不拋棄牠們」、「願所有人與動物都平安無事」、「希望戰火早日平息」。

    隨著邊境衝突升溫，泰國居民帶著簡易家當撤離。（歐新社）

    隨著邊境衝突升溫，泰國居民帶著簡易家當撤離。（歐新社）

    泰國貓咪跟著主人一起撤離至避難所。（法新社）

    泰國貓咪跟著主人一起撤離至避難所。（法新社）

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