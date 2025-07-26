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    日本石垣島麥當勞重新開幕 與那國島民︰不用拿護照去台灣吃了

    麥當勞宣布石垣島的麥當勞重新開幕。（圖擷取自@yonaguni_kanko 社群平台「X」，本報合成）

    麥當勞宣布石垣島的麥當勞重新開幕。（圖擷取自@yonaguni_kanko 社群平台「X」，本報合成）

    2025/07/26 21:44

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於日本西端邊陲的石垣島，島上已有17年歷史、唯一的麥當勞今年2月歇業，讓石垣島與鄰近海島居民非常不捨。不過昨（25日），麥當勞宣布重新開幕，讓當地民眾歡呼不已，笑說終於不用拿護照，前往僅111公里外的台灣吃麥當勞。

    綜合日媒報導，石垣島是麥當勞在全日本「最西」兼「最南端」的分店，在今年2月底因為與店面相連的超市要進行裝修，因此傳出麥當勞不得不關門歇業。這項消息引起石垣島居民與鄰近島民關注，其中「與那國町觀光協會」更指出，這樣一來距離與那國島最近的麥當勞分店，反而是位於111公里外的台灣，島民想吃還得帶護照前往。

    報導指出，在歇業近6個月後，麥當勞宣布石垣島分店重新開幕，這次不僅為獨棟門市、設有停車場與取餐車道，店內還引進觸控式自動點餐機、增加可以提供的餐點，以及各種應對颱風等災害的設施，像是安裝比一般門市大3倍的冷凍櫃。負責人表示，重新開業的首要目標，是將它打造成一間受當地人長久喜愛的店舖。

    這項喜訊不僅讓石垣島居民興奮不已，「與那國町觀光協會」也開心發文分享指出，他們未來如果要品嚐麥當勞，終於不用拿護照前往台灣，其他島民也笑說，「恭喜恭喜石垣島」、「又要熱鬧起來了」、「太期待了！我都等不及了！」、「期待已久的重新開業，真的是太開心了！」。

    此外，台灣知名臉書社團「日本行銷最前線」版主轉發這項消息後，也掀起台灣網友熱烈討論，「可以去的理由+1」、「還差薩莉亞還沒開」、「我願意坐船去喝奶昔」、「日本的麥噹噹玩具比較好玩」、「有奶昔嗎？那我可以坐船去」、「但住台灣的我比較想吃日本麥當勞有奶昔」、「那日本有的活動，石垣島麥當勞應該有？」。

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