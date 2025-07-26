1歲女嬰遭從3樓扔進垃圾槽！ 兇嫌竟是親叔

紐約一名男子涉嫌將年僅1歲的姪女從三樓丟入大樓垃圾槽，所幸女嬰僅受輕傷，示意圖。（美聯社）

2025/07/26 21:09

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約史泰登島發生一起駭人聽聞的家庭意外事件。一名男子涉嫌將年僅1歲的姪女從3樓丟入大樓垃圾槽，所幸女嬰僅受輕傷，目前男子已被逮捕，並被法院裁定羈押並接受精神鑑定。

《紐約郵報》報導，紐約市警方指出，39歲男子韓德森（Aaron Henderson）於當地時間週一下午3點15分，在史泰登島一棟住宅大樓內，疑似趁家人不注意，將年幼的姪女從3樓扔進大樓垃圾槽。警方接獲報案後抵達現場，並依攻擊罪、非法監禁罪及危害兒童福祉等多項罪名將其逮捕。

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據了解，案發當時女嬰的父親正在浴室，出來發現女兒不見，詢問後，對方竟直接坦承「我把她丟進垃圾槽了」。夫妻倆急忙奔至一樓，隨即聽見女嬰的哭聲從垃圾槽中傳出，並緊急撬開槽門成功將其救出。所幸女嬰僅頭部與臉部擦傷，隨後送往里奇蒙大學醫療中心接受治療。

家屬表示，韓德森為女嬰的叔叔，他患有自閉症。事發後他已被送往醫院接受心理評估。女嬰父親指出，弟弟過去從未出現異常行為，警方也證實他無任何犯罪紀錄或精神疾病通報。韓德森隨後被移送至法院，法官裁定其需接受精神鑑定，並在評估期間持續羈押。

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