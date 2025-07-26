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    美國猛獁洞新發現！ 3.4億年前新物種古鯊化石出土

    科學家發現體長僅一英尺的古鯊，具獨特螺旋齒列結構。（圖擷取自FaceBook@Mammoth Cave National Park）

    科學家發現體長僅一英尺的古鯊，具獨特螺旋齒列結構。（圖擷取自FaceBook@Mammoth Cave National Park）

    2025/07/26 21:39

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州猛獁洞國家公園（Mammoth Cave National Park）再添重大科學發現，研究人員近日在地層深處發現一枚距今約3.4億年的古鯊牙齒化石，確認為前所未見的新物種，命名為Macadens olsoni，成為猛獁洞出土的第五種新鯊魚物種。

    根據《紐約郵報》報導，這枚約半吋大小的牙齒來自Ste. Genevieve地層，該地層距今約3.35至3.4億年。猛獁洞當時尚是個淺海環境，生態豐富，充滿羽毛海百合、珊瑚及各類軟體動物。國家公園管理局指出，這次發現不僅為古海洋生物研究帶來突破，也強調了保護與探索自然歷史的重要性。

    新發現的古鯊物種體長僅約一英尺，以螺旋狀排列的牙齒結構著稱，這種牙齒專門用來粉碎螺類與海中小型生物。研究團隊推測，牠是當時海洋食物鏈中的中小型掠食者，演化出適應特定獵物的齒列結構，有別於今日大型鯊魚的尖牙。

    命名中的「Macadens」取自猛獁洞名稱，而「olsoni」則為紀念已退休的公園科學家Rickard Olson。國家公園主任巴克萊・崔博（Barclay Trimble）表示，每次新發現都將過去與現代連結，提供學生與公眾難得的學習機會，也凸顯古生物學研究在國家公園中的關鍵角色。

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