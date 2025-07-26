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    川普禁「覺醒AI」！ 聯邦政府使用AI模型 須意識形態中立

    美國總統川普23日在華府參加「贏得AI競賽」峰會。（路透檔案照）

    美國總統川普23日在華府參加「贏得AI競賽」峰會。（路透檔案照）

    2025/07/26 18:43

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普23日簽署行政命令，要求科技公司提供聯邦政府機關使用之人工智慧（AI）服務，必須證明其AI聊天機器人，沒有「覺醒」（woke）意識形態偏向。

    《美聯社》24日報導，川普23日簽署3道AI政策行政命令，其中一道是「防範聯邦政府中的覺醒AI」，這是美國政府首次明確試圖形塑AI的意識形態行為，該命令針對科技公司「自上而下」，將川普政府眼中「破壞性」的多元、平等、包容（DEI）意識形態引入AI模型，包括批判種族理論、跨性別主義等概念。

    「防止覺醒AI」命令尚須經過評估期，才能列入正式政府採購規範。受這道命令衝擊的Google、微軟公司等大型語言模型供應商，尚未評論此事。

    儘管業界普遍歡迎川普在鬆綁AI監管措施上的更廣泛計畫，但是反覺醒AI命令，使產業捲入一場文化戰，或者得選擇低調迴避。前拜登政府商務部長副幕僚長塞克雷托（Jim Secreto）指出，企業要符合川普政府這項要求「極為困難」，因為大型語言模型是反映用來訓練它們的網路數據，包括人類語料中的所有矛盾與偏見，此外，從全球為訓練AI之資料庫進行數據標註到矽谷工程師，資訊工作者也影響大型語言模型的樣貌。

    這項命令也招來與中國以更嚴格手段，確保AI模型反映中共核心價值觀的作法對比。塞克雷托說，這道命令在「動用國家力量壓制其視為不受歡迎觀點」上，與中國相似，只不過手段不同，中國是直接審查AI模型，須事先批准，並要求過濾遭政府查禁內容；川普的命令並未要求進行任何這類資訊過濾，而是採取「較軟性作法」，依靠科技公司透過揭露指引聊天機器人的一些內部政策，來展現其AI技術是意識形態中立。

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