爆紅「渣男雷達」交友App被駭 逾7萬用戶資料外流恐遭跟蹤

正在使用手機的年輕男女。示意圖，與新聞事件無關。（法新社檔案照）

2025/07/26 17:47

〔編譯管淑平／綜合報導〕一款僅限女性會員，讓女性分享約會對象和經驗，避免遇到「雷」的交友應用程式Tea，25日爆出資安漏洞，超過7萬張用戶影像外流，連身分證件照也被盜，使用戶陷入遭跟蹤、盜用身分的風險。

《法新社》26日報導，應用程式開發公司25日證實此事，駭客在25日凌晨入侵平台舊版儲存系統，竊取7萬2000張圖片，其中約1萬3000張為用戶註冊時，上傳的自拍或身分證明文件，其餘的多為在平台公開發文、留言與私訊中的圖片。舊儲存系統儲存去年2月之前註冊之用戶資料。公司強調，電郵與電話等個人聯絡資料並未遭竊。

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「Tea」宣稱擁有超過160萬名女性會員，主打匿名分享約會經驗和對象，用戶可對她們認為有「雷」的約會對象舉「紅旗」，示警其他女性避開操弄、不老實或者使用暴力的對象。這款應用程式在社群媒體爆紅後，一度登上蘋果App Store「生活風格」類免費App榜首。

根據在美國網路論壇Reddit和其他網站分享的截圖，駭客已將入侵Tea平台取得的身分證件影像，貼上以「非自願單身」（Incel）文化和充斥不實資訊的4Chan匿名網路論壇。

資安公司Bugcrowd網路安全部門主管福特（Trey Ford）警告，這起涉及暴露用戶照片和身分的資安漏洞，使受害者有遭跟蹤或盜用身分之虞，「將用戶名稱與真實姓名、住址連結，將使得這些女性暴露在多種令人擔心的風險中」，身分盜用只是其中一個。

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