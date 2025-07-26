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    林佳龍訪日！日媒稱「實屬罕見」 中國召見日公使抗議

    日本自民黨青年局局長、眾議員中曾根康隆（中）25日主動在社群發布與我國外交部長林佳龍（右）、駐日代表李逸洋大使（左）的合照。（圖取自中曾根康隆官方社群）

    日本自民黨青年局局長、眾議員中曾根康隆（中）25日主動在社群發布與我國外交部長林佳龍（右）、駐日代表李逸洋大使（左）的合照。（圖取自中曾根康隆官方社群）

    2025/07/26 17:55

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本眾議院議員、自民黨青年局局長中曾根康隆昨（25）日在社群發布動態，主動曬出與我外交部長林佳龍、駐日大使李逸洋的合照，曝光林佳龍抵達日本訪問。對此，日媒直言此行「實屬罕見」，因此格外受到關注，中國外交部已召見日本駐北京大使館首席公使橫地晃抗議。

    根據《NHK》報導，林佳龍25日之前就抵達日本，為一趟「私人行程」，中國外交部對此表達不滿，並已向日方提出抗議。

    《NHK》引述台媒報導，指林佳龍此行拜訪了設於東京的台北駐日經濟文化代表處，這是台灣的外交部長首次在任內造訪該機構。此外，他也與自民黨相關人士會面。但由於日本與台灣並無正式外交關係，台灣外交部長訪日實屬罕見，因此格外受到關注。

    報導指出，中國外交部於25日晚間發表聲明，指出中國外交部亞洲司司長劉勁松已就此事向駐北京日本大使館首席公使橫地晃提出強烈抗議，根據日本大使館方面的說法，橫地晃則向中方說明了日本政府在台灣問題上的一貫立場。

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