無懼被通緝 澳洲華裔學者批港府跨境執法「荒謬」

港警25日再對海外港人發布通緝，跨境執法引起各國譴責。圖為香港親中人士7月1日慶祝主權移交。（歐新社）

2025/07/26 17:21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港警務處國家安全處25日「懸紅」通緝19名海外港人，指控他們在境外成立或參與「香港議會」，涉犯下港區國安法「顛覆國家政權罪」。對此，被通緝的澳洲華裔學者馮崇義批評「荒謬」，並警告稱香港正試圖將權力延伸到境外。

《法新社》報導，在雪梨科技大學做中國研究的馮崇義教授26日向《雪梨晨鋒報》（Sydney Morning Herald）表示：「這真是太荒謬了。他們擁有權力，也在海外擁有影響力，甚至想控制海外的一切。」

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馮崇義表示，他是以學者身分加入在加拿大成立的「香港議會」，「自治的香港被摧毀，我感到無比難過，這對我來說難以忍受」。他說，香港曾是一個美麗、活力十足的地方，蘊含中華文化的精華，並融會東西方文化。

據了解，馮崇義專門研究中國的民主團體，還曾於2017年在中國被拘留1週，當時被控「涉嫌危害國家安全」。

港警25日宣布針對馮崇義等19人祭出懸賞，企圖緝拿歸案，已是香港當局第4次針對海外流亡港人提供「懸紅」。不過，被通緝人士多身處不太可能將政治異議人士引渡到香港或中國的國家，這些懸賞在很大程度上被視為僅具象徵性。

澳洲外交部長黃英賢26日也表示，她強烈反對這些拘捕令，強調「言論和集會自由對我們的民主至關重要」，「我們一直強烈反對中國和香港將香港國家安全法廣泛應用於境外，我們將繼續這樣做」。

英國外交大臣拉米和內政大臣古柏也發表聲明，譴責港府此舉是「跨國鎮壓的又一例證」。

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