中國製兒童玩具槍「能射實彈」 日本警方緊急召回1.6萬支

這款由中國製的塑膠玩具槍被日本警方發現恐怕能發射實彈，危險程度不亞於真槍，緊急下令全面回收近1.6萬把，同時追查幕後是否為不法集團操控。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/07/26 18:15

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國製產品多次傳出各種有害社會安全、人體健康等問題，引起各國政府高度重視。近期日本警方公告，一款由中國製造的塑膠玩具槍經常出現在夾娃娃機台內，外表看似無害，卻驚傳擁有「發射實彈」的能力，危險程度不亞於真槍，因此緊急下令回收1.6萬把槍枝的行動，同時追查幕後是否為不法集團操控。

綜合日媒報導，根據日本警察廳表示，長野縣、兵庫縣、德島縣、鳥取縣等地區警方回報，在各地查獲一款海外製造、包裝註明「12歲以上使用」的左輪玩具槍（Real Gimmick Mini Revolver）。德島縣警方指出，這款玩具槍大約從2024年12月起，被當成商品在包含夾娃娃機台等多家商業設施內流通，日本各地都有目擊紀錄。

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然而，這款外型看似普通塑膠製兒童玩具的槍枝，經過警方拆解後，發現它的內部構造與真槍完全相同，不僅可以裝填實彈，還能將其成功發射，威力與真槍無異，足以對社會安全構成嚴重危害。警方指出，該槍明顯具有殺傷力、屬於武器而非玩具，因此完全符合日本《槍炮刀劍類持有等取締法》的規範。

警方透露，他們循線調查，在兵庫縣某棟民宅內查獲這款玩具槍，進一步調查後發現，是有公司打著夾娃娃機商品的幌子，從中國引進1.6萬把這款槍枝，且已全面流竄到日本各地。已展開回收行動的警方，截至目前為止僅追回450把，警方呼籲民眾若持有該槍，請盡速通報與繳回，回收期限至2025年12月31日止。

警方表示，在截止期限前沒有繳回槍枝與通報的民眾，自2026年1月1日後，倘若被警方查獲，會被依違反《槍炮刀劍類持有等取締法》進行逮捕送辦。

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