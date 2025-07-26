中國製兒童玩具槍「能射實彈」 日本警方緊急召回1.6萬支
這款由中國製的塑膠玩具槍被日本警方發現恐怕能發射實彈，危險程度不亞於真槍，緊急下令全面回收近1.6萬把，同時追查幕後是否為不法集團操控。（圖擷取自社群平台「X」）
黃邦平／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中國製產品多次傳出各種有害社會安全、人體健康等問題，引起各國政府高度重視。近期日本警方公告，一款由中國製造的塑膠玩具槍經常出現在夾娃娃機台內，外表看似無害，卻驚傳擁有「發射實彈」的能力，危險程度不亞於真槍，因此緊急下令回收1.6萬把槍枝的行動，同時追查幕後是否為不法集團操控。
綜合日媒報導，根據日本警察廳表示，長野縣、兵庫縣、德島縣、鳥取縣等地區警方回報，在各地查獲一款海外製造、包裝註明「12歲以上使用」的左輪玩具槍（Real Gimmick Mini Revolver）。德島縣警方指出，這款玩具槍大約從2024年12月起，被當成商品在包含夾娃娃機台等多家商業設施內流通，日本各地都有目擊紀錄。
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然而，這款外型看似普通塑膠製兒童玩具的槍枝，經過警方拆解後，發現它的內部構造與真槍完全相同，不僅可以裝填實彈，還能將其成功發射，威力與真槍無異，足以對社會安全構成嚴重危害。警方指出，該槍明顯具有殺傷力、屬於武器而非玩具，因此完全符合日本《槍炮刀劍類持有等取締法》的規範。
警方透露，他們循線調查，在兵庫縣某棟民宅內查獲這款玩具槍，進一步調查後發現，是有公司打著夾娃娃機商品的幌子，從中國引進1.6萬把這款槍枝，且已全面流竄到日本各地。已展開回收行動的警方，截至目前為止僅追回450把，警方呼籲民眾若持有該槍，請盡速通報與繳回，回收期限至2025年12月31日止。
警方表示，在截止期限前沒有繳回槍枝與通報的民眾，自2026年1月1日後，倘若被警方查獲，會被依違反《槍炮刀劍類持有等取締法》進行逮捕送辦。
【組織犯罪対策課から】— 三重県警察広報室 （@Mpp_mie） July 17, 2025
新たに国内で流通している海外製の玩具拳銃が真正拳銃と同様の発射機能を有していることが確認されました????お持ちの方は、速やかに最寄りの警察署まで届け出てください❗ pic.twitter.com/GFO5dGwO8I
【注意】"実弾撃てる"中国製のおもちゃ銃、警察が回収呼びかけ クレーンゲームの景品などで流通https://t.co/DykRPc6GHU— ライブドアニュース （@livedoornews） July 26, 2025
徳島県ではこのおもちゃが約300丁流通していたが、回収は26丁に留まっている。警察は来年1月以降にこのおもちゃを所有していた場合、銃刀法違反の疑いで摘発するとしている。 pic.twitter.com/df4xFWnRHc
【注意】クレーンゲーム景品のおもちゃ拳銃、所持していると銃刀法違反の恐れhttps://t.co/cNMxU7ATX0— ライブドアニュース （@livedoornews） July 17, 2025
中国から約1万6000丁輸入された玩具銃について、本物の拳銃と同様の発射能力が確認された。商品名は「リアルギミックミニリボルバー」。所持している場合は警察署に届け出るよう呼びかけた。 pic.twitter.com/wOvA6Pdq7t
【検挙も】中国製の"おもちゃの拳銃"に実銃と同じ機能、「所持は犯罪」警察庁が呼びかけhttps://t.co/4ELTDlP1LZ— ライブドアニュース （@livedoornews） April 26, 2025
中国のサイトでおもちゃとして販売されているものの、金属製の弾丸をこめると実銃と同じ機能になるという。2023年11月から今年3月までに約1100丁を回収したり押収したりしたとのこと。 pic.twitter.com/7Pex9sbryi
種類は色々あるけど、実際犯罪に使われたら自民党は責任取れないよね。— のうまにあ 願榮光???????????? （@FreeAll_protest） July 18, 2025
中国から輸入された約1万6000丁の玩具銃が、本物の拳銃と同じ実弾発射能力を持つと警察庁が発表。所持は銃刀法違反の恐れがあり、警察への提出を呼びかけている。フリマサイトなどでも流通が確認されている。 https://t.co/timkORAOJ2 pic.twitter.com/vB3sDS8Wez
ほとんど回収されず行方不明。その他にも中国大使館から数千丁の自動小銃が行方不明との話もあります。— 古屋龍巳 （@FQmKA6x6eoYgrVC） July 21, 2025
蔵前橋通りなら御徒町あたりでしょうか？中国の国外警察があった所からも近いですね。 pic.twitter.com/T21IW3IDNF
熱門賽事、球星動態不漏接