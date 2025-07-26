聯合國正面交鋒 美國要北京「停止助長俄羅斯侵犯行徑」

美國長期指控中國向俄羅斯出口軍民兩用物資，助長莫斯科戰爭機器。（路透）

2025/07/26 16:50

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國駐聯合國代理大使謝伊（Dorothy Shea）25日在聯合國與中國就烏俄戰爭議題交鋒。美方告知北京「停止助長俄羅斯在烏克蘭的侵犯行徑」；中方反控華府試圖轉移責任和製造對立。

「路透」報導，謝伊在聯合國安全理事會上敦促各國停止向莫斯科出口軍民兩用物資，以免餵養俄國戰爭產業，使俄軍無人機和飛彈得以打擊烏克蘭。謝伊特別點名中國，指北京聲稱對軍民兩用物資出口施行嚴格管制，實際上仍不斷從俄國無人機、武器和載具上發現中國製部件，「若中國是真心誠意呼籲和平，就應該停止助長俄羅斯侵犯行徑。」

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中國副駐聯大使耿爽回應，烏克蘭戰爭並非中方發動，也非衝突一方，亦從未提供致命武器，強調中國政府始終嚴格管制包含無人機出口在內的軍民兩用物料，敦促美方停止轉移責任或製造對立，而是要扮演更具建設性的角色以促進停火及和平對話。

路透23日報導，中國製引擎透過掩護企業秘密交付俄羅斯一間國有無人機生產商，並標註「工業冷藏機組」躲避檢驗以規避西方制裁。

香港「南華早報」先前報導，中國外交部長王毅與歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）會晤時，脫口北京不希望看到俄羅斯在烏克蘭戰爭中吃敗仗，因為擔心美國隨後就會將全部注意力轉向中國。

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