羅生門？泰國宣稱殲滅百名柬軍 國際無法證實

泰國軍方證實，泰國海軍陸戰隊已投入東部桐艾府（Trat）的戰鬥，以擊退入侵的柬埔寨部隊。突圍泰國海軍陸戰隊員參加在春武里府色桃邑軍事基地舉行的金色眼鏡蛇2025聯合軍演兩棲攻擊演習。（路透資料照）

2025/07/26 16:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國與柬埔寨的邊境衝突已演變為血腥的全面戰爭，戰線更從陸地擴展到海上。泰國軍方單方面宣稱，在素林府的激戰中，已造成超過百名柬埔寨士兵陣亡，但數據不僅未獲柬埔寨證實，也與國際媒體報導的總死亡人數有巨大落差。隨著衝突邁入第3天，雙方都動用戰機與重砲，指控對方攻擊平民，使這場東南亞的衝突陷入更深的羅生門。

根據《彭博》報導，國際社會確認的雙方總死亡人數已攀升到至少33人，超過10萬平民被迫撤離家園。泰國軍方26日更證實，泰國海軍陸戰隊已投入東部桐艾府（Trat）的戰鬥，以擊退入侵的柬埔寨部隊，顯示戰火已從東北邊境蔓延至海上。

請繼續往下閱讀...

泰國《民族報》另外引述泰國海軍安全消息人士報導，第一海軍區指揮部已派遣4艘任務艦艇支援行動，駐紮於達叻府外海的閣古島（Koh Kood）。這支特遣艦隊由高速攻擊砲艇與巡邏砲艇組成，接獲地面請求後可在1分鐘內提供火力支援。

另據《泰國日報》報導，泰國皇家陸軍第二軍區指出，截至25日下午，兩國邊境的3個府已爆發至少10起衝突，其中，素林府的塔門通寺周邊戰況最為慘烈。泰方宣稱，在此地殲滅了超過百名柬埔寨士兵。然而，柬埔寨至今對此說法毫無回應，《紐約時報》等媒體也說，無法獨立核實泰方宣稱的驚人戰果。

與此同時，雙方的外交指控也日益激烈。柬埔寨痛批泰國的攻勢已深入其領土，並鎖定學校、佛寺等非軍事目標；泰國則反控柬埔寨的「侵略行徑」，堅稱在對方停止敵對行動前，絕不接受停火。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法