捷克總統：台海危機會立即影響歐洲

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）接受日經亞洲獨家專訪時表示，涉及台灣的危機將產生連鎖反應，對歐洲產生立即影響。（歐新社）

2025/07/26 15:54

〔中央社〕捷克總統帕維爾（Petr Pavel）接受日經亞洲獨家專訪時表示，涉及台灣的危機將產生連鎖反應，對歐洲產生立即影響。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，帕維爾昨天在東京訪問期間表示：「這個區域的戰爭將嚴重損害全球貨物流通。從歐洲角度來看，此區發生任何衝突，都會立即影響歐洲經濟狀況。」

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帕維爾這次訪日部分是為了參加本月24日在2025年世界博覽會（大阪關西世博）舉行的捷克國慶日活動，他此次行程還包含會晤日本首相石破茂。

帕維爾說道，「捷克共和國（Czech Republic）確實尊重『一個中國』政策」，同時表示「台灣是捷克共和國的重要投資者，我們有意願持續與台灣合作」，並提到雙方在經濟和科學領域的關係。

帕維爾將台海局勢與俄烏戰爭一併討論，稱「我們必須嚴肅看待（這類軍事行動的可能性），就像我們必須嚴肅看待（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的聲明一樣。我們不能對此視而不見，必須也視為可能直接影響我們安全的事物」。

帕維爾表示，俄烏戰爭對亞洲國家安全具有直接影響。他稱中國、北韓和俄羅斯屬於與民主國家發生衝突的「專制一方」。

帕維爾示警說：「中國默默注視一切：戰場上發生的一切，同時也在研究西方對衝突的所有反應。北韓透過公開參戰，正在積累作戰經驗。」

帕維爾還表示，俄羅斯和烏克蘭應無條件停火，並說「終結俄烏戰爭的唯一方法是向烏克蘭提供足夠軍事援助，助其堅守陣地成功自衛，同時對俄羅斯施加最大壓力，迫使（俄方）上談判桌」。

至於美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策，帕維爾認為「貿易戰或關稅戰，對任何人都沒有好處」。

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