不滿捷克友台！ 中國利用網紅影響捷克民眾觀點

前總統蔡英文卸任後，在去年10月受邀出訪捷克，並在布拉格「公元兩千論壇」上發表演說。（路透）

2025/07/26 15:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕捷克《布拉格國際廣播電台》25日報導，中國已捨棄傳統宣傳方式來頌揚中共政權，而是聘請具有影響力的網紅、部落客來提升其海外形象，而十分友好台灣的捷克，就是中國在社群媒體上最常攻擊的國家。

據報導，中國政府在捷克等中歐國家的媒體策略可追溯到2013年，當時國營的中國國際廣播電台（CRI）推出捷克語服務，隨後中國大使館等機構也紛紛在社群媒體開設帳號。然而，斯洛伐克智庫「中歐亞洲研究中心」（CEIAS）指出，隨著武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）爆發，中國形象蒙上一層深深的陰影。

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正是在疫情大流行期間，中國利用社群媒體的蓬勃發展，透過精通捷克語的網紅來宣揚中國。2021年，兩位部落客Lada Wang和Pepa Zhang開始影像分享平台Instagram以捷克觀眾為目標分享中國的生活。他們的個人簡介幾乎一模一樣，都是用捷克語書寫，大致內容是：「嗨！我叫Lada/Pepa。現在住在北京。我想和大家分享我有趣的生活。」

然而，兩人都受僱於中國國際廣播電台，平常以輕鬆的語氣與粉絲互動，探討文化、歷史、經濟和科技等話題，並推薦一些中國旅遊景點。

CEIAS研究報告指出，這種更「人性化」的媒體策略隱含透明度問題，「大多數粉絲可能不知道這些網紅是中國國際廣播電台員工，因為他們沒有公開披露與中國官媒的關係。表面上，他們看起來像普通，因此他們的內容比官方管道發布的內容更自然、更可信」。

雖然這兩個帳號都明顯避開露骨的政治內容，但仍時常可以看到他們試圖暗中平息中國政府在法律和政治方面的爭議做法。例如，中國因關押、虐待新疆維吾爾族人遭到國際撻伐，這些網紅提及新疆的次數「高得離譜」，將當地描述為一個和平的旅遊目的地，對當地的穆斯林文化或族群隻字未提。

中國政府社群媒體策略的「棋子」並非僅限於中國本土網紅部落客。去年11月，捷克著名TikTok（抖音國際版）用戶Jan "Honzi" Michalek據稱受中國電視台邀請，參加一次全程報導的中國探索之旅，其中也包括新疆，但現在相關影片已被刪除。

國際問題協會（AMO）研究員卡拉斯科娃（Ivana Karaskova）懷疑Jan Michalek的新疆之旅是否存在任何關於新疆實況的真正意見交流，影片內容對贊助的中國官媒隻字未提。Jan Michalek此後與該節目劃清界線，聲稱他從未想過參與宣傳活動。

卡拉斯科娃指出，西方網紅在中國被貶稱為「白猴子」，「除了對外宣傳，也有對內宣傳，目標是國內民眾，旨在表明即使是歐洲人、白人，也對中國的進步充滿熱情，從而暗示中共執政得很好」。

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