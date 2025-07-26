印度知名神廟爆性侵埋屍 清潔工：數百婦幼慘遭毒手

長期擔任清潔工的男子指控遭廟方逼迫埋屍。（圖擷取自X@hinduacademy）

2025/07/26 20:20

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度南部卡納塔卡邦著名宗教勝地達摩斯塔拉神廟（Dharmasthala Temple），近日遭爆出震撼全國的連環命案。前清潔工投下震撼彈，稱自己在1995年至2014年間，曾被迫埋葬數百具遭性侵與殺害的女性與未成年少女遺體，引發社會譁然，當局已展開調查。

綜合外媒報導，這名清潔工於7月3日向警方報案，坦言「內心沉重，難以承受多年來埋屍的罪惡感」，並表示當年曾受到持續威脅與毆打，甚至連家人都一度遭性騷擾。他表示，自己來自印度最底層種姓「達利特」（Dalit，或譯賤民），於1995年至2014年間在寺廟工作，平日負責清掃奈特拉瓦蒂河畔（Nethravathi River）環境，但逐漸發現該處出現大量無名女屍。

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清潔工原本認為這些遺體源於輕生或溺水憾事，但後來發現女性遺體「裸體或只穿部分衣物，常帶有性暴力與勒斃跡象」，才察覺事情不單純。清潔工供稱，他被迫處理數百具遺體，許多死者看起來是未成年女孩，他記得其中一名女孩穿著襯衫校服，但不見裙子和內衣，身上有明顯遭性侵的痕跡，脖子上有勒痕；他還提到「乞丐也遭綁椅勒死」，聲稱親眼目睹殺人過程，卻被迫噤聲，否則將「與屍體同葬」。

他也指控廟方高層知情卻未報警，反而恐嚇「敢違命就把你肢解，連你家人都陪葬」。2014年，他因家中未成年女孩疑遭到寺廟管理相關人員的騷擾，才連夜逃離城鎮，到鄰近邦避難十年。

這名清潔工此次再現身，除了提告，也主動提供疑似骸骨照片並表示願帶領警方挖掘埋屍點，讓死者獲得應有的安葬與尊嚴。但部分政界與保守團體對指控抱持質疑，認為可能遭政治操弄，甚至指其證詞不合邏輯、動機可疑。

卡納塔卡邦政府則表態將全面調查，包括檢視是否為蓄意掩蓋或警察失職，並將進行大規模搜索與法醫鑑識。然而，儘管清潔工聲稱受害人數可達數百人，目前僅一名婦女出面報案稱女兒2003年失蹤，未有其他家屬提出指控。

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