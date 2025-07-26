「中國版N號房」受害者近百萬人！ 疑遭官方壓制難登熱搜

社群平台「Telegram」示意圖。（路透資料照）

2025/07/26 16:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國驚爆「N號房」事件，通訊軟體「Telegram」出現名為「MaskPark樹洞論壇」的境外群組，傳播大量女性的私密照片與影片，來源可能涉及偷拍、非自願性交紀錄，甚至有自稱分享強暴親屬過程的發言，行徑駭人聽聞。該事件被譽為「中國版N號房」，受害人數恐超過90萬人，目前話題疑遭中國網路審查系統壓制，無法登上微博熱搜。

綜合外媒報導，「MaskPark樹洞論壇」主群組人數超過10萬人，旗下更有約20個分群，主題多與性內容、偷拍、暴露私照相關。其中最大的一個群組，追蹤人數曾達90萬。該論壇內用戶匿名交流、散播女兒、前女友、妻子、女同事等人的私密照片與影片，有人甚至稱自己安裝針孔攝影機，偷拍診所、廁所、地鐵與商場等地畫面，再上傳牟利，並進行性意淫。

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匿名受訪者「Momo」透露，群組成員不僅分享內容，還自成一套偷拍產業鏈。部分使用者會購買偽裝成香氛機、水杯、延長線等的偷拍設備，再自行安裝於公共空間或私密場域內。許多成員亦鼓吹彼此「對著螢幕發洩」，聊天室內容猥褻不堪。

當論壇在7月18日和7月23日登上熱搜引發關注後，業者迅速將論壇更名隱匿，並上傳防走丟的備份網站，隨後防走丟連結也很快失效，試圖抹去痕跡。目前，MaskPark樹洞論壇最大的群組已被關閉，但momo指出，賣針孔攝影機的群組仍未關閉，許多小偷拍群依然存在。

在該群組兩度於7月18日與23日短暫登上社群平台熱搜後，相關管理者隨即將論壇更名並上傳「防走丟」備份網站，但這些備份頁面也迅速失效。目前主群雖已被關閉，但據了解仍有多個小型偷拍群存在，販售針孔攝影機的頻道也未關停，整體運作仍未完全終止。

一名受害者「D女士」指出，她在今年5月接獲一名陌生帳號訊息，對方聲稱持有她的私密照片及影片，並提供論壇連結。她進入群組後驚覺，自己的影像與帳號資料遭前男友外流至該論壇。不過對方早已刪除相關紀錄，報警後因證據不足，未能成功追究責任。

D女士表示，該群組運作極為隱匿，禁止截圖、全員匿名僅以ID交流，讓受害者難以蒐證維權。「請不要害怕，也不要自責。該感到羞恥的是那些犯罪者，是這些躲在網路陰影下的蟑螂。」

儘管事件廣泛引發網友關注，但多位中國網友指出，相關話題在微博上的討論量，遠超排名第一的話題，卻未上熱搜榜，疑似遭中國政府或社群平台壓制。

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