北韓下令嚴打「隆乳」！ 違者恐送勞改營、隨機逮捕「大胸女子」調查

北韓女性示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

2025/07/26 19:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近期出現部分年輕女性進行非法隆乳手術並引發健康風險，平壤市相關單位已接獲緊急指令，強調隆乳是腐敗的資本主義行為，將嚴格查處此類行為，並隨機調查胸部豐滿的女性，違反規定的女性、密醫將面臨勞改等懲處。

據《每日北韓》（Daily NK）報導 ，針對平壤女性對隆乳手術的需求猛增，北韓社會安全省13日向平壤市社會安全部發布通知，強調當地婦女受到資本主義思想滲透，各種懶惰之事層出不窮，以前割雙眼皮、紋眉還能容忍，但現在她們卻變本加厲，甚至隆乳這種「腐朽至極的資本主義行徑」也成了家常便飯。

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報導指出，來平壤市中區、中江區等地，20至30多歲女性中對隆乳手術的需求顯著上升。部分女性希望藉由改善外型展現個人自信，尤其在夏季期間增加對身材改造的需求。由於正規醫療機構並不提供此類手術，導致民間出現以私人住宅為場所、由醫療背景人士非法執行的情形。

然而，因為相關手術使用來自中國的矽膠材料，加上手術環境不符衛生標準，導致多起術後併發症。報導提到，近日有一名30多歲女性因重複接受隆乳手術導致身體不適，經調查，執刀者為一名具醫師資格但非整形專業的口腔外科醫師，事後已遭平壤當局逮捕。

當局強調，將在9月底前完成一項「非社會主義行為整肅專案」，針對非法醫療活動進行全面巡查。措施包括喬裝尋求隆胸的婦女潛入非法診所；隨機逮捕大胸女子並帶到診所或醫院進行盤問或身體檢查。

若查獲從事非法整形手術的醫療人員與接受手術者，可能面臨刑事調查，並以違反社會主義行為規範為由，進行勞改或其他處分。

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