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    美國披薩店誤用大麻油 85名不知情顧客吃到嗨

    美國披薩店誤用摻有大麻物質的食用油，導致85名顧客出現大麻中毒反應。（彭博）

    美國披薩店誤用摻有大麻物質的食用油，導致85名顧客出現大麻中毒反應。（彭博）

    2025/07/26 15:20

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國疾病管制與預防中心（CDC）24日公開1份去年大麻事件的調查報告，位於威斯康辛州斯托頓（Stoughton）的披薩店Famous Yeti's Pizza，在製作產品時不慎使用摻有大麻物質的食用油，導致85名顧客出現大麻中毒反應。

    《CBS》報導，CDC指出，這間披薩店的廚房和另間合法生產四氫大麻酚（THC）食品的業者合用，披薩店員於去年10月在做麵糰時剛好用完油了，就把放在廚房內的芥花油拿來用，但其實這罐油裡面添加了THC，做好的披薩、麵包則於同月22至24日販售。

    在當地陸續有7人因頭暈、嗜睡、焦慮等症狀被送醫治療後，當局查出他們的共通點就是吃了同間披薩店的食物，連忙向事發期間用過餐的顧客發送問卷，在107份有效回覆中，有85人表示他們在飯後5小時內出現了THC中毒症狀。

    據了解，人體在攝入THC後，會出現頭暈、噁心、嘔吐、心跳加快、血壓升高、嗜睡、焦慮、時間概念扭曲、偏執、恐慌和產生幻覺等狀況。

    CDC透露，在當地公衛部門聯繫Famous Yeti's Pizza後，老闆同意關門接受調查，警方最終認定這並非是故意為之，因此沒有提出任何指控，店面已於去年10月26日恢復營運。

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