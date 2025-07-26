寮國逮10名柬埔寨槍手！泰柬衝突外溢 邊境爆槍戰3死

在泰柬邊境衝突因砲彈落入寮國、武裝分子越境等事件而急遽升溫之際，柬埔寨軍隊在邊境地區保持高度警戒。（法新社）

2025/07/26 15:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國與柬埔寨的邊境衝突已出現失控外溢的危險跡象，戰火正波及第三國寮國。根據《民族報》（The Nation）等泰媒報導，寮國軍方證實，近日不僅有砲彈從泰柬戰場落入其境內，更在泰寮邊境逮捕了10名非法越境的柬埔寨武裝分子。泰國軍方則強烈譴責柬埔寨「不守規則」，指控其蓄意將戰火擴大，企圖誤導國際視聽。

寮國占巴塞省軍區司令部26日證實，寮國邊防部隊近日在鄰近泰國烏汶府的邊境地區，與一批企圖滲透的柬埔寨武裝分子爆發激烈槍戰，造成3死1傷，最終成功逮捕10名柬籍武裝人員，並繳獲步槍與手榴彈等武器。

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與此同時，泰柬之間的砲戰也延燒至寮國領土。寮國軍方文件指出，在24日至25日期間，共有10枚砲彈落入寮國境內。泰國皇家陸軍發言人蘇瓦里（Winthai Suvaree）少將隨即澄清，這些砲彈並非來自泰方，並指控這是柬埔寨的慣用伎倆，旨在「惡意誤導」國際社會，將戰爭責任嫁禍給泰國。

蘇瓦里進一步痛批，柬埔寨軍隊在過去兩天內，反覆使用長程武器，蓄意攻擊包括古蹟在內的多個非軍事目標。他強調：「如果不是故意的，砲彈不可能偏離這麼遠。」泰軍將柬埔寨的行為視為「不講武德的作戰方式」，並要求其立即停止。

泰國軍方嚴正表示，泰軍在使用武器時，嚴格遵守國際規範，並確保採取「成比例」的回應。但面對柬埔寨將戰火波及無辜第三國的行徑，泰方已準備好升高防衛層級。

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