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    馬克宏將承認巴勒斯坦國 川普酸「毫無分量」

    對於馬克宏宣布將承認巴勒斯坦國，川普相當不以為然。（美聯社）

    對於馬克宏宣布將承認巴勒斯坦國，川普相當不以為然。（美聯社）

    2025/07/26 14:45

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國總統馬克宏宣布將承認巴勒斯坦國後，遭到美國政界嚴厲抨擊。美國總統川普25日也不以為然表示，馬克宏是個好人，但他承認巴勒斯坦建國的聲明「毫無分量」。

    《福斯新聞》報導，針對馬克宏準備在9月聯合國大會宣布承認巴勒斯坦國的言論，川普的回應相較國務卿魯比歐和其他共和黨高層而言溫和，「他說什麼並不重要，他是個非常好的人，我喜歡他，但他那句話毫無分量」。

    馬克宏在解釋此舉時提到（加薩）立即停火、釋放所有人質及向加薩人民提供人道援助的必要性，並表示和平是有可能實現的，他正在努力說服其他夥伴仿效。

    然而，魯比歐痛批馬克宏「魯莽」，對2023年10月7日遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」襲擊的受害者是「當頭一棒」。南卡州聯邦參議員葛蘭姆、阿肯色州參議員柯頓等人也猛烈抨擊馬克宏，直指馬克宏此舉將助長哈瑪斯的氣焰，使加薩停火更加困難。

    報導指出，法國承認巴勒斯坦國在很大程度上仍是象徵意義居多，因為這並不意味巴勒斯坦自動成為聯合國一員或建立正式外交關係。在193個聯合國成員國中，約有150國承認巴勒斯坦為主權國家。

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