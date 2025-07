大罷免投票日 白宮同步PO「這段話」 意有所指引聯想！

2025/07/26 16:05

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕受到國際各界熱議的台灣大罷免首批投票今(26日)登場,美國白宮同日在官方社群PO出一段文字,意外引發台灣網友聯想。

24件國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案今天舉行投票,這場放眼全世界民主國家前所未見的公民行動,不只台灣社會高度關注,國際媒體也相當關心此事,因為最終結果很可能決定台灣未來的命運。

台灣時間今日凌晨,白宮突然在X平台發文,分享已故美總統老羅斯福(Theodore Roosevelt)曾說過的話:「真正重要的不是那些只會批評的人,也不是那些只會指出別人哪裡做錯、哪裡做得不夠好的人。真正值得敬佩的,是那些親自踏入戰場,即便臉上滿是灰塵、汗水與鮮血,仍然奮勇向前的人。他們努力嘗試,即使一次又一次的犯錯、跌倒,也從不放棄,因為任何行動都難免伴隨著錯誤與缺點。」

「他們是真正為理想而奮鬥的人,擁有熱情和投入的精神,他們願意為值得追求的目標付出一切。這樣的人如果成功,將體驗到最崇高的榮耀;就算失敗,至少他們曾經勇敢拚搏過,不會跟那些從未嘗試、從未體會過勝利或失敗滋味的膽小鼠輩站在一起。」

雖然這段話明顯是在幫近期因為關稅、移民、大規模改革聯邦預算等政策受到國內批評的總統川普講話,但該貼文今天被分享到台灣網路社團「割蘿蔔外電譯站」,引發討論,「好熱血啊!只有我覺得他們是在幫忙催票嗎?」、「白宮在說公民團體的心聲,也鼓勵大家出來投票!」、「白宮在說公民團體的心聲,也鼓勵大家出來投票!」、「懂的都懂」、「意有所指」、「在講我們罷團」。

“It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly;… pic.twitter.com/8a9JX39lfY