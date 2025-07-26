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    大罷免投票日 白宮同步PO「這段話」 意有所指引聯想！

    大罷免首批投票726登場，民眾紛紛走出家門投下神聖一票。（記者陳逸寬攝）

    大罷免首批投票726登場，民眾紛紛走出家門投下神聖一票。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/26 16:05

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到國際各界熱議的台灣大罷免首批投票今（26日）登場，美國白宮同日在官方社群PO出一段文字，意外引發台灣網友聯想。

    24件國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案今天舉行投票，這場放眼全世界民主國家前所未見的公民行動，不只台灣社會高度關注，國際媒體也相當關心此事，因為最終結果很可能決定台灣未來的命運。

    台灣時間今日凌晨，白宮突然在X平台發文，分享已故美總統老羅斯福（Theodore Roosevelt）曾說過的話：「真正重要的不是那些只會批評的人，也不是那些只會指出別人哪裡做錯、哪裡做得不夠好的人。真正值得敬佩的，是那些親自踏入戰場，即便臉上滿是灰塵、汗水與鮮血，仍然奮勇向前的人。他們努力嘗試，即使一次又一次的犯錯、跌倒，也從不放棄，因為任何行動都難免伴隨著錯誤與缺點。」

    「他們是真正為理想而奮鬥的人，擁有熱情和投入的精神，他們願意為值得追求的目標付出一切。這樣的人如果成功，將體驗到最崇高的榮耀；就算失敗，至少他們曾經勇敢拚搏過，不會跟那些從未嘗試、從未體會過勝利或失敗滋味的膽小鼠輩站在一起。」

    雖然這段話明顯是在幫近期因為關稅、移民、大規模改革聯邦預算等政策受到國內批評的總統川普講話，但該貼文今天被分享到台灣網路社團「割蘿蔔外電譯站」，引發討論，「好熱血啊！只有我覺得他們是在幫忙催票嗎？」、「白宮在說公民團體的心聲，也鼓勵大家出來投票！」、「白宮在說公民團體的心聲，也鼓勵大家出來投票！」、「懂的都懂」、「意有所指」、「在講我們罷團」。

    白宮726分享一段已故美國總統老羅斯福曾經說過的話，引發台網聯想。（圖翻攝自White house_X）

    白宮726分享一段已故美國總統老羅斯福曾經說過的話，引發台網聯想。（圖翻攝自White house_X）

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