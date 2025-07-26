加薩飢荒慘！無國界醫生：5歲以下嚴重營養不良2週暴增2倍

加薩一名母親抱著骨瘦如柴的兒子。（路透）

2025/07/26 14:42

〔編譯孫宇青／綜合報導〕人道組織「無國界醫生」（MSF）最新報告指出，旗下加薩診所（Gaza City Clinic）收治的5歲以下兒童中，嚴重營養不良的人數在過去2週大增2倍，原因是以色列的圍困加劇飢荒狀況。

英國《衛報》25日報導，在以色列只允許少量援助物資進入加薩走廊的情況下，該地區飢荒情況逐日惡化，每天都有兒童死亡。無國界醫生表示，最近1週在加薩診所檢查的所有幼兒、孕婦或哺乳期女性中，有4分之1營養不良。自5月以來，加薩城診所需要營養不良治療的人數增加3倍。

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無國界醫生是加薩最大的醫療機構之一，在該地區擁有1000多名工作人員，提供從產婦護理到緊急手術等各種醫療服務。

無國界醫生組織在25日的聲明中表示，以色列當局在加薩故意使用飢餓作為武器的行為，已達到前所未有的程度，患者和醫護人員本身都在為生存而掙扎。加薩衛生部門表示，當地至少有122人死於飢餓，過去24小時內又有9人死亡。

聯合國轄下世界糧食計畫署（WFP）同日表示，近3分之1的加薩人已連續數日未進食，9萬名婦女和兒童亟需治療，飢餓危機已達到「令人震驚的絕望程度」。

加薩的婦產科醫生阿爾－庫拉沙利（Naji al-Qurashali）表示，統計數據似乎低估飢荒真實規模。他估計，在他每天接診的數百名孕婦中，有50％患有營養不良，「營養不良的狀況令人難以想像，我在整個醫療生涯中從未想到，即使在最狂野的夢裡，情況會發展到這種程度」。

他說，由於母親難以找到食物來養活自己，他接診的病人中流產的機率顯著上升。至於足月出生的嬰兒體重則嚴重不足，早產或畸形的情況也日益增加。

庫拉沙利表示，他缺乏許多治療營養不良婦女所需的醫療用品，醫生們被迫使用不衛生的醫用手套，並開給病人過期藥，「身為一名無助的醫生，這種感覺無比痛苦。很多時候，我只能袖手旁觀、離開醫院，因為我無法忍受滿足不了這些婦女最簡單的需求」。

以色列則否認對加薩的飢荒危機負有責任，外交部稱這是「蓄意抹黑以色列的外國陰謀」，並指責聯合國未能分發援助。聯合國表示，在以色列的限制下，聯合國已盡其所能地運作，但仍無法使用其在加薩走廊的400個援助分發點。

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