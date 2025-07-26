抹茶熱席捲全球！日本原產地供應拉警報

全球風靡抹茶，市場需求不斷攀升。然而，亮眼的商機背後，抹茶產業卻面臨重重壓力。（法新社）

2025/07/26 19:37

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕抹茶風靡全球，從時尚飲品、甜點延伸至社群文化，不斷推升市場需求。然而，在亮眼的商機背後，抹茶產業卻面臨供應吃緊、價格上漲與文化價值被稀釋等多重壓力，引發各界關注。

《BBC》報導，抹茶之所以走紅，與社群媒體熱潮密切相關。TikTok上的「#MatchaTok」話題標籤已吸引數千萬次瀏覽，許多網紅分享沖泡技巧與食譜，讓原本屬於日本傳統茶道的抹茶，迅速成為年輕人喜愛的時尚飲品。加上疫情後日本觀光回溫、日圓貶值，使得抹茶成為熱門伴手禮與出口商品。美國進口商指出，原本一個月的抹茶存貨，如今幾天就銷售一空，甚至有咖啡店一天需求高達一公斤。

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抹茶需求急升的同時，日本生產端卻面臨極大壓力。抹茶的製作需經遮陰種植、研磨等工序，過程繁複且效率有限。另外，京都地區近期受高溫影響，抹茶的原料「碾茶」產量大減，加上茶農老化與年輕人不願從農，加劇供應緊張。宇治等名產地的抹茶店家，經常一開門即被觀光客搶購一空，許多商店不得不實施限額購買。

在抹茶熱潮延燒之際，市場上也出現囤貨與轉賣行為。京都茶道體驗店業者坦言，看到高級抹茶被炒作轉售，感到遺憾。全球日本茶協會則呼籲消費者應依用途挑選合適等級的抹茶，將高級抹茶留給正式的茶道使用。另外，近期美國宣布對日本商品加徵15％進口關稅，也進一步推高抹茶價格；不過有業者預測未來2至3年內價格與需求將趨於穩定。

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