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    赴日攀第3高峰 65歲台女失足「頭破血流」直升機救援

    位於日本飛驒山脈南部的槍岳（槍ヶ岳），昨（25）日下午傳出有一名65歲台灣女子攀登期間，不慎失足滑落撞傷頭部。（圖擷取自@yarigatake3180m 社群平台「X」）

    位於日本飛驒山脈南部的槍岳（槍ヶ岳），昨（25）日下午傳出有一名65歲台灣女子攀登期間，不慎失足滑落撞傷頭部。（圖擷取自@yarigatake3180m 社群平台「X」）

    2025/07/26 14:59

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於日本中部的飛驒山脈（別稱︰北阿爾卑斯，北アルプス）近日發生一系列事故，其中一起發生在飛驒山脈南部，一群登山客團體攀登期間，其中一人不慎失足滑落撞傷頭部。當地警方與救難隊獲報，出動直升機將傷者送醫，經過調查，確認傷者是一名65歲台灣女子。

    綜合日媒報導，這起事故發生在昨（25）日，該名台灣籍女子與其他10名登山客一起組團，預計攀登日本第3高峰北穗高岳，一行人24日從新穗高溫泉入山，並從日本第5高峰槍岳（槍ヶ岳）一路往北穗高岳方向攀登。未料一行人25日下午行經大切戶約海拔3000公尺處，台灣女子不慎失足滑落，導致頭部受傷流血。

    事發後其他隊友急忙通報求助，所幸事發當天，有長野縣山難防止常駐隊員在山區巡邏，並在下午3點半左右，發現流血倒地的台灣女子，隊員立即通報松本警察署，警方隨後出動直升機，並在下午4點半左右將台灣女子送往松本市的醫院救治。

    報導指出，日本夏季登山季來臨，也導致山難頻傳，警方呼籲山友務必提高警覺，上山前須妥善規劃行程，並提醒下山時更需全神貫注，因為夏季氣溫偏高，加上海拔的變化劇烈，登山者體力容易快速耗盡，導致注意力不集中，一個不留神恐會失足滑落。

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