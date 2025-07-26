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    泰柬衝突釀32死！泰海軍增派4艘砲艇 1分鐘內可開火

    泰國海軍士兵部署於駐守古島（Ko Kut）的軍艦上，進行實彈武器準備。（圖：泰國皇家海軍官網）

    泰國海軍士兵部署於駐守古島（Ko Kut）的軍艦上，進行實彈武器準備。（圖：泰國皇家海軍官網）

    2025/07/26 14:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國與柬埔寨邊境衝突進入第3天，根泰媒26日報導，泰國第1海軍區已派出4艘武裝艦艇進駐達叻府東南方海域的古島（Ko Kut），強調若接獲命令，最短可在1分鐘內對陸地火力支援。此舉是泰軍「達叻殲敵一號行動」的一部分，顯示戰事已有擴大至海陸聯合作戰的態勢。

    古島位於泰國東部達叻府外海，距柬埔寨邊境僅數十公里，是泰柬海域防衛重點。根據英文《曼谷郵報》指出，泰國海軍派出的特遣艦隊包括快速砲艇與巡邏艦，具備對岸打擊能力，部署目的是強化支援地面部隊奪回邊界控制線，並遏止柬方火箭攻擊蔓延至沿岸地區。

    8萬人撤離家園

    與此同時，《美聯社》報導，戰火至今已造成32人死亡，其中泰方19人、柬方13人，另有超過8萬人被迫撤離家園。戰事起於泰方5名士兵遭地雷炸傷，雙方互控越界挑釁。泰方指控柬軍動用俄製BM-21多管火箭砲攻擊醫院與村落，柬方則反控泰軍砲擊佛寺與學校。

    泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）痛批柬方「攻擊平民可能構成戰爭罪」，並強調泰國「已展現最大克制」。在泰柬邊境的蘇林府，數百名平民湧入臨時避難所，包括孩童與寵物也一併撤離。鄰近醫院傳出砲聲不斷，前線士兵傷勢慘重，甚至出現雙腿截肢案例。

    在國際方面，聯合國安理會已於25日深夜召開緊急閉門會議，未發表正式聲明，但一致呼籲雙方保持克制、儘速停火。東協主席國馬來西亞證實，雙方已有撤軍共識，但需更多時間協調具體實施細節。柬埔寨駐聯合國大使也聲稱「我們沒有挑釁，呼籲立即無條件停火」。

    據目前公開資訊，泰方在陸空聯防的同時，已將海軍火力部署納入戰略規模。《曼谷郵報》分析認為，泰方正以海岸控制為節點，在東南陸海邊境建構多線火力網，以應對邊界突發攻擊與人口疏散風險。

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