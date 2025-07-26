嚇壞！西南航空驚險急墜 空服員撞傷辭職、機師也走人

美國西南航空一架航班25日自南加州起飛不久後，疑因防撞警報示警與軍機接近，緊急下降，造成機艙混亂與空服員受傷。圖為西南航空同型波音737型客機。（美聯社資料照）

2025/07/26 13:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國西南航空1496班機25日上午起飛不久突遭雙重飛安警報，急降近150公尺閃避軍機後，機師竟坦言當時與地面塔台「失去聯繫」，並指「差點撞上」另一架飛機。多名乘客形容那短短數秒如「塔樓急墜」，整架飛機幾乎「自由落體」墜向地面，更有空服員當場宣布辭職。

根據英國《衛報》報導，該航班自好萊塢伯班克機場起飛，數分鐘內先後接獲兩次機載防撞系統（TCAS）警報，機師照指示先爬升、再急降約145公尺。機艙劇烈震動造成兩名空服員受傷，其中一人撞擊艙壁後情緒失控，當場對乘客表示未來將不再繼續飛行。飛行結束後，該航班機師也正式向公司提出辭呈。

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航班追蹤平台FlightAware資料顯示，當時西南航空班機與一架英國霍克獵人（Hawker Hunter）戰機高度差距僅約120至150公尺，水平方向距離不足8公里。該戰機由英國國防業者Hawker Hunter Aviation所有，當時通過美國洛杉磯空域執行訓練飛行，卻未依程序主動通報，美國聯邦航空總署（FAA）已展開調查。

乘客凱柏迪（Caitlin Burdi）表示，當時感覺就像坐上迪士尼「塔樓驚魂」，飛機突然急墜、乘客尖叫連連，有人撞到艙頂。「我真的以為我們快墜機了，然後就聽到機師說，我們差點撞上飛機，還跟空管失聯。」另一名乘客、喜劇演員多爾（Jimmy Dore）則說：「很多人被彈飛，還有人流血，情況相當混亂。」

《紐約時報》指出，這是美國一週內第二起民航班機因軍機接近而急轉避險的事故。18日，一架SkyWest航班為閃避美國空軍B-52轟炸機，在北達科他州上空採取緊急閃避動作。加上今年1月美軍黑鷹直升機在華府空域與民航機相撞釀67死，美國空域軍民航協調機制正遭空前檢視。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，確保全國空域飛航安全為最高優先，針對本案已啟動正式調查程序。西南航空則強調，1496航班雖經歷危機，最終仍安全降落拉斯維加斯，所有乘客平安下機，但公司將全面檢討通報與應變程序，並感謝機組員在高度壓力下仍盡職應對。

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