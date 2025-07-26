美西南航空客機差點撞「戰機」！半空急降 乘客驚慌尖叫

西南航空1496航班差點和戰機相撞，機師緊急下降導致乘客尖叫連連。西南航空波音737示意圖。（法新社）

2025/07/26 12:43

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國西南航空1496航班波音737客機25日從加州好萊塢伯班克機場飛往內華達州的拉斯維加斯，孰料班機起飛沒多久竟差點和私人戰機相撞，機師連忙緊急下降導致乘客尖叫連連，差點以為自己要遭遇空難了。

據《CNN》報導，西南航空客機當時才剛起飛不到6分鐘，就有1架私人擁有的霍克獵手（Hawker Hunter）次音速戰鬥機從前方2英里（約3.2公里）處飛過，雙方之間的高度僅差距數百英尺（100英尺約30公尺），使得西南航空機師採取閃避動作。

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乘客烏拉塞維奇（Steve Ulasewicz）透露，當飛機開始下降時，他原本還以為只是遇到亂流，沒想到緊接著就像是自由落體一樣，機艙內充滿尖叫聲並陷入混亂。

烏拉塞維奇表示，他那時真的覺得要墜機了，可能是發生機械故障等狀況，不過機師後來有廣播向大家說明狀況，指稱是為了要閃避其他飛機才會迅速下降。

飛航追蹤網站Flightradar24顯示，西南航空客機駕駛艙在響起防撞警報後，下降了475英尺左右（約145公尺），緊接著在1分鐘內上升了600英尺（約183公尺），戰機則在短短幾秒鐘內爬升100英尺。

西南航空發言人倫斯福德（Lynn Lunsford）透露，1496航班機師當時按照警報進行下降和上升，公司目前正在和美國聯邦航空總署（FAA）釐清狀況，尚不清楚客機或戰機是否有1架出現在不應該出現的位置。

西南航空指出，1496航班機並沒有宣布緊急狀態，繼續飛行39分鐘後抵達目的地，比原定時間提早約9分鐘降落，機上乘客全都平安，不過有2名空服員受傷接受治療。

霍克獵手是英國20世紀50年代研發的次音速噴射機，曾在21個國家的空軍服役，2014年最後一架從黎巴嫩空軍退役，目前有少數流入民間成為收藏品，有的仍能飛行，此次所涉及的戰機傳出是英國民營國防商霍克獵手航空（Hawker Hunter Aviation）所有。

霍克獵手戰鬥機示意圖。（法新社）

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