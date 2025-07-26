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    跨國鎮壓太囂張！ 英外相痛斥中國懸賞緝拿在英港人

    英國外交大臣拉米呼籲中國立即停止騷擾在英港人。（法新社資料照）

    英國外交大臣拉米呼籲中國立即停止騷擾在英港人。（法新社資料照）

    2025/07/26 12:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕香港當局25日宣布，再度懸賞緝拿19名身在海外的民主派人士，引發英國政府強烈譴責。法新社報導，英國外交大臣拉米（David Lammy）與內政大臣古柏（Yvette Cooper）發表聯合聲明，批評港警的行動是「跨國鎮壓」的又一實例，並呼籲中國立即停止騷擾在英港人。

    香港警方當日宣布，針對19名涉嫌違反2020年《港區國安法》的海外民運人士，提供20萬至100萬港元（約新台幣75萬至376萬元）不等的懸賞金額，呼籲知情者提供協助拘捕資訊。這是港府第四度針對海外民主人士發布類似通緝與獎金，引起包括美英在內西方國家的一致譴責。

    拉米與古柏指出：「這種行動再次證明中國政府正試圖在我們國內壓制政治異議聲音，這是對民主與言論自由的嚴重侵犯。」他們強調，英國將堅決維護在英港人的安全與自由，並重申「我們嚴肅看待保護港人權利與安全的承諾」。

    報導指出，自英國政府2021年針對香港局勢開放「英國國民（海外）護照」（BNO）簽證以來，已有超過15萬名港人透過該計畫移居英國。然而，英國近期提出的引渡制度改革草案引發港人社群疑慮，擔憂是否會開啟恢復與香港間引渡協議的可能。

    根據現行政策，英國自2020年《港區國安法》實施後，已全面中止與香港的引渡協議。多數人權團體與律師公會強調，任何形式的司法合作，若涉及國安指控，將可能使在英港人面臨遭迫害風險。

    中國政府則對西方國家的批評一概斥為「干涉中國內政」，聲稱這些人「觸犯法律就該受到懲處」。不過，英國政府堅定表態，將與香港民眾站在一起，保護他們的自由生活不受中共威脅。

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