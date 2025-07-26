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    俄羅斯遠東地區空難釀48死 墜毀An-24黑盒子已尋獲

    俄羅斯遠東地區空難釀48死，調查人員25日尋獲俗稱「黑盒子」的飛航資料紀錄器，將送往莫斯科進行分析。（美聯社）

    俄羅斯遠東地區空難釀48死，調查人員25日尋獲俗稱「黑盒子」的飛航資料紀錄器，將送往莫斯科進行分析。（美聯社）

    2025/07/26 11:41

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯安加拉航空（Angara Airlines）一架「安托諾夫An-24」（Antonov An-24）客機24日在俄羅斯遠東地區墜毀，官方證實機上48人全數罹難。調查人員25日尋獲俗稱「黑盒子」的飛航資料紀錄器，將送往莫斯科進行分析。

    綜合外媒報導，這架失事客機製造於1976年，24日從俄羅斯阿穆爾州（Amur）首府海蘭泡（Blagoveshchensk）起飛，原定飛往滕達（Tynda），在接近滕達機場時，突然在雷達上消失無蹤，並與空中管制員失去聯繫。

    緊急救難人員指出，An-24客機從雷達上消失之前並沒有發送求救訊息，也沒有回報任何技術問題。後續救援人員在滕達郊外16公里處發現An-24客機燒焦的殘骸。

    阿穆爾州州長歐洛夫（Vasily Orlov）25日在他的「Telegram」社群帳號中提到，目前救援人員與調查人員持續在墜機現場調查，關於事發原因可能有兩個，一是技術故障，或是飛行員發生操作失誤，目前黑盒子已經被尋獲，將送往莫斯科分析，釐清事發過程及原因。

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