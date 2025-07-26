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    塔克辛怒嗆韓森「要給教訓」！柬前總理回批「你背叛國王」

    泰國前總理塔克辛（左）與柬埔寨前總理韓洪森（右）。兩位昔日盟友如今因政治因素反目，並在社群媒體上公開互嗆。（路透資料照）

    泰國前總理塔克辛（左）與柬埔寨前總理韓洪森（右）。兩位昔日盟友如今因政治因素反目，並在社群媒體上公開互嗆。（路透資料照）

    2025/07/26 10:58

    〔編譯陳成良／綜合報導〕泰柬邊境衝突已從國家對峙，延燒成兩國最具影響力的政治家族之間的恩怨。根據英國廣播公司（BBC）報導，泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）與柬埔寨前強人領袖韓森（Hun Sen）昔日算是密友，如今卻在社群平台X上激烈互嗆，將這場衝突增添了更複雜的私人復仇色彩。

    這場決裂的導火線正是韓森親手引爆。他先前洩漏了一段他與泰國原總理、塔克辛之女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）的私密通話錄音。在錄音中，貝東塔親切地稱呼洪森為「叔叔」，並批評了自家的軍方將領。這段錄音曝光後，在泰國掀起軒然大波，民族主義者痛批貝東塔對柬埔寨態度軟弱、有損國格，最終導致她遭憲法法庭停職調查。

    據報導，塔克辛為了女兒貝東塔的總理大位因「叔叔」洪森的背後一刀而動搖，怒火中燒，25日在X平台上發文稱，雖然有人邀請他居中調解，但他需要一些時間，「因為我得先讓泰國軍方為韓森的狡猾，好好教訓他一頓」。

    韓森也毫不留情地反唇相譏。他在X平台上回嗆：「我對塔克辛的態度一點也不意外，因為他連泰王和自己的黨員都背叛了。」他更直指塔克辛是「以向韓森復仇為藉口，訴諸戰爭，最終承受苦果的將是人民。」

    過去塔克辛與韓森關係密切，塔克辛流亡期間曾多次受韓森安排前往金邊會晤國際友人，兩人長期保持政商聯繫。惟隨著塔克辛回國、女兒貝東塔擔任泰國社會發展部長後，兩人開始在多項議題出現歧見，錄音外洩事件被視為壓垮關係的最後稻草。

    據報導，泰柬邊境近期因土地糾紛再起火線，已知至少造成32人死亡。韓森原期待塔克辛出面斡旋，重建兩國關係，未料卻被公開拒絕並指責「立場不一」，導致雙方罵戰擴大至政治與個人恩怨層面。泰國國會部分保守派議員更以「通敵嫌疑」為由，要求徹查貝東塔與柬方是否有不當往來。

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