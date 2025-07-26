泰柬邊境衝突延燒 網路「鍵盤大戰」激化國族仇恨

泰柬交火升溫，當地居民被迫撤離避難，一名年邁長者在素林府臨時避難中心內神情凝重，社群網路上的戰火也同步延燒兩國輿論場。（路透）

2025/07/26 10:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕在泰國與柬埔寨邊境的槍響之外，一場更為激烈的「鍵盤戰爭」正在社群媒體上延燒。根據英國廣播公司（BBC）報導，隨著邊境衝突造成嚴重傷亡，兩國的民族主義者也在網路上激烈交鋒，從古蹟主權、傳統服飾到體育項目，無一不是戰場，使這場衝突從軍事層面擴散至全民的仇恨動員。

近期引爆邊境實彈衝突的地雷事件，也點燃了新一波的網路論戰。兩國的年輕網友在衝突相關的社群貼文留言區激烈交鋒，互相指控對方政府是挑起事端的元兇。泰國網友發起「#柬埔寨先開火」的標籤，柬埔寨網友則以「#泰國先開火」的標籤回擊，雙方都堅信自家官方的說法。

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仇恨言論已從線上蔓延至線下。一段在網路上瘋傳的影片顯示，一名泰國男子在掌摑柬埔寨移工前，還刻意要求對方說高棉語。泰國法政大學新聞學教授威萊萬（Wilaiwan Jongwilaikasaem）形容，這些民族主義網紅正在發動一場「仇恨戰爭」。

這場文化爭端的敏感觸發點眾多，從普里維希印度教神廟（Preah Viheare，又稱「柏威夏寺」）的歸屬，到泰拳（Muay Thai）與高棉拳（Kun Khmer）的正統之爭，無所不包。泰國民族主義者譏諷柬埔寨是「山寨國」（Claimbodia），柬埔寨網友則回罵對方是「暹羅小偷」（Siamese thieves）。

BBC報導指出，從古蹟、拳擊到傳統服飾無所不包的文化爭端，如今已透過社群媒體的推波助瀾，將兩國人民推向更深的對立。這場在網路上點燃的民族主義烈火，不僅加劇了誤解與敵意，更讓任何和平解決爭端的理性對話，都顯得蒼白無力。

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