死亡人數飆到32！泰柬邊境衝突變血洗煉獄 聯合國急呼停火

柬埔寨士兵25日從鄂達棉芷省一座被泰國炮火破壞的寶塔運送一名受害者的屍體，跨境衝突不斷升級。（法新社）

2025/07/26 09:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國與柬埔寨的邊境戰火持續延燒，傷亡人數急遽攀升。根據美聯社最新消息，柬埔寨官方週六（7月26日）通報新增12人死亡，使兩國衝突造成的總死亡人數已達32人。聯合國安理會已召開緊急會議，呼籲雙方克制，但前線砲火仍未停歇，數萬平民被迫逃離家園。

柬埔寨國防部發言人索切塔（Maly Socheata）將軍表示，新增的死者包括7名平民與5名士兵。泰國方面則表示，目前已有6名士兵和13名平民（包含兒童）喪生，另有數十人受傷。隨著戰事進入第2天，雙方邊境已有超過8萬名平民緊急撤離至臨時避難所。

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在國際壓力下，聯合國安理會於25日召開閉門緊急會議。柬埔寨駐聯合國大使要求「無條件立即停火」，並反問一個沒有空軍的小國，如何能主動攻擊軍力三倍於己的大國。泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）則反控柬埔寨砲擊醫院等平民設施，可能觸犯戰爭罪。

這場衝突的導火線，是1週內2名泰國士兵遭地雷炸傷致殘。泰國指控地雷為柬埔寨近期埋設，柬方則堅決否認。24日凌晨，雙方在爭議邊界爆發交火，泰軍稱柬埔寨動用了俄製BM-21火箭砲，柬方則指控泰國火箭擊中佛塔與學校。

前線戰況慘烈，1名在泰國素林府避難所的婦女回憶：「我只聽到轟、轟的聲音，我們抓了準備好的東西就衝上車，我嚇壞了。」另一名經歷過2011年衝突的災民則表示，這次的暴力程度前所未見。東協（ASEAN）輪值主席國馬來西亞已表態願意居中調解，但和平前景依然渺茫。

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