澳英部長級諮商聯合聲明強調台海和平 林佳龍︰誠摯歡迎

澳英部長級諮商聯合聲明強調台海和平穩定，並對中國軍演表達關切。對此，外交部長林佳龍今日表達誠摯歡迎與肯定。（資料照）

2025/07/26 10:19

〔記者方瑋立／台北報導〕澳洲與英國昨（25）日在「澳英部長級諮商（AUKMIN）」會後聲明強調台海和平穩定，並對中國軍演表達關切。對此，外交部長林佳龍今（26）日表達誠摯歡迎與肯定，並承諾將持續與夥伴捍衛國際秩序，維護印太繁榮。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）及副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）昨天在雪梨，與英國外交大臣拉米（David Lammy）及國防大臣希利（John Healey）舉行「澳英部長級諮商」，會後發表聯合聲明強調台海和平穩定重要性，反對片面改變台海現狀，並對中國近期對台軍演表達關切。

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此外，英澳雙方也支持台灣有意義參與國際組織，並重申將繼續深化與台灣在經濟、貿易、科學、科技與文化領域的關係。

林佳龍今天透過新聞稿，對此表示誠摯歡迎與肯定。他說，英國與澳洲是我國理念相近的夥伴，彼此共享民主、自由及法制等普世價值。

林佳龍指出，英澳聯合聲明內容彰顯出維繫台灣海峽與印太區域的和平穩定已是全球共識。我國是國際社會不可或缺的一員，將持續和理念相近的民主夥伴共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同強化印太區域的民主、和平與繁榮。

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