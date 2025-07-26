為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美軍精準割喉！擊斃伊斯蘭國高階領袖父子3人

    美軍在敘利亞阿勒坡省擊斃極端組織「伊斯蘭國」的高階領袖哈達尼。圖為美軍士兵。（美聯社）

    美軍在敘利亞阿勒坡省擊斃極端組織「伊斯蘭國」的高階領袖哈達尼。圖為美軍士兵。（美聯社）

    2025/07/26 10:42

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕負責掌管中東地區美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）25日發表聲明指出，美軍在敘利亞阿勒坡省（Aleppo Governate）擊斃極端組織「伊斯蘭國」（IS）的高階領袖哈達尼（Dhiya Zawba Muslih al-Hardani）以及他的兩個兒子。

    美軍中央司令部指出，美軍部隊25日清晨在阿勒坡省的阿爾巴卜（al Bab）展開突襲行動，擊斃哈達尼與他的兩個兒子，分別是阿布杜拉（Abdallah Dhiya al-Hardani）以及阿布阿拉曼（Abd al-Rahman Dhiya Zawba al-Hardani）。除了哈達尼是IS的高階領導人，阿布杜拉及阿布阿拉也都和伊斯蘭國有關。

    美軍：現場3女3童未受傷

    聲明中表示，這些IS成員對於美國、聯軍部隊，以及新成立的敘利亞政府都構成威脅，突襲現場另有3名女性與3名孩童，但他們均未受傷。

    美軍中央司令部司令、陸軍上將庫里拉（Michael Erik Kurilla）表示：「我們將持續追捕IS恐怖分子，無論他們身在何處，他們都無法安睡、活動或躲藏。IS恐怖分子威脅該地區、美國盟友及美國本土安全的，美國中央司令部將與美國的夥伴及盟友一起致力於徹底擊敗IS。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播