美軍精準割喉！擊斃伊斯蘭國高階領袖父子3人

美軍在敘利亞阿勒坡省擊斃極端組織「伊斯蘭國」的高階領袖哈達尼。圖為美軍士兵。（美聯社）

2025/07/26 10:42

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕負責掌管中東地區美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）25日發表聲明指出，美軍在敘利亞阿勒坡省（Aleppo Governate）擊斃極端組織「伊斯蘭國」（IS）的高階領袖哈達尼（Dhiya Zawba Muslih al-Hardani）以及他的兩個兒子。

美軍中央司令部指出，美軍部隊25日清晨在阿勒坡省的阿爾巴卜（al Bab）展開突襲行動，擊斃哈達尼與他的兩個兒子，分別是阿布杜拉（Abdallah Dhiya al-Hardani）以及阿布阿拉曼（Abd al-Rahman Dhiya Zawba al-Hardani）。除了哈達尼是IS的高階領導人，阿布杜拉及阿布阿拉也都和伊斯蘭國有關。

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美軍：現場3女3童未受傷

聲明中表示，這些IS成員對於美國、聯軍部隊，以及新成立的敘利亞政府都構成威脅，突襲現場另有3名女性與3名孩童，但他們均未受傷。

美軍中央司令部司令、陸軍上將庫里拉（Michael Erik Kurilla）表示：「我們將持續追捕IS恐怖分子，無論他們身在何處，他們都無法安睡、活動或躲藏。IS恐怖分子威脅該地區、美國盟友及美國本土安全的，美國中央司令部將與美國的夥伴及盟友一起致力於徹底擊敗IS。」

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