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    馬來西亞協調泰柬衝突 泰外交部：「一條件」同意停火

    泰國外交部25日指出，原則上同意馬來西亞提出的停火建議，但仍需以「當地實際情勢」為準。圖為泰國民眾在柬埔寨駐曼谷大使館外揮旗示威。（歐新社）

    泰國外交部25日指出，原則上同意馬來西亞提出的停火建議，但仍需以「當地實際情勢」為準。圖為泰國民眾在柬埔寨駐曼谷大使館外揮旗示威。（歐新社）

    2025/07/26 08:25

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國與柬埔寨24日爆發邊境衝突，規模持續擴大，泰柬均指控對方挑起衝突，兩國24日原先同意馬來西亞提出的初步停火協議，但柬埔寨總理韓馬內（Hun Manet）25日指控泰國政府「食言」。泰國外交部25日指出，原則上同意馬來西亞提出的停火建議，但仍需以「當地實際情勢」為準。

    根據《路透》報導，泰國外交部副部長賈利錢德（Russ Jalichandra）表示，他感謝馬來西亞協調，泰國不排除尋求第三國協助，但目前他認為泰柬雙邊外交機制仍可運作。泰國外交部發言人巴蘭庫拉（Nikorndej Balankura）表示，美國、中國與馬來西亞都已經提出促進對話的提議，但泰國仍在尋求雙邊解決衝突的方案，「原因在於這是泰國與柬埔寨之間的對抗，柬埔寨必須先停止邊境暴力行為」。

    泰國外交部25日晚間發表聲明指出，泰國政府感謝馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）提出的停火倡議，「泰國原則上完全同意，並會認真考慮」。

    但泰國外交部強調，柬埔寨部隊25日白天仍持續對泰國領土進行無差別攻擊，任何停火都必須以「當地實際情勢」為準．泰國把民眾人身安全列為最優先考量，目前柬埔寨的行動顯示出該國缺乏善意，並持續使泰國民眾處於危險之中，泰國政府有責任在最大限度內保護其主權與國民。

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