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    美歐27日會商貿易協議 川普估達成機率僅五五波

    2025/07/26 03:15

    〔中央社〕距美歐關鍵貿易談判期限只剩一週，歐盟執委會主席范德賴恩今天指出，她將於週末與美國總統川普在蘇格蘭就跨大西洋關稅僵局會商；川普評估達成協議機率僅50%。

    法新社報導，為縮減貿易赤字，川普矢言若數十個國家未能在8月1日前與美國達成協議，他將對這些國家課徵懲罰性關稅。

    范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社媒X發文：「在與美國總統取得良好談話後，我們同意27日在蘇格蘭會面，討論跨大西洋貿易關係及如何讓關係保持堅實」。

    這場美歐高層會談召開前，外界連日觀察到諸多跡象，顯示歐盟執委會與美國政府正朝協議邁進；然而川普今天的發言，似乎為此前景投下變數。

    川普在離開白宮前往蘇格蘭前告訴媒體，他認為美國與歐盟達成貿易協議的機率僅五五波。

    據多名外交人士透露，目前考量中的協議涉及美國對歐盟貨品課15%基準稅率，以及可能對關鍵產業的豁免。

    萬一談判不成，歐盟成員國支持對價值1090億美元的美國貨品實施報復手段，將從8月7日起分階段實施。

    自川普政府發動關稅戰以來，至今僅達成5個貿易協議，當中包含與英國、日本、菲律賓等。1140726

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