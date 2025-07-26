星副總理會晤美財長　聚焦互利貿易深化經濟合作

2025/07/26 02:39

〔中央社〕正在訪美的新加坡副總理兼貿工部長顏金勇表示，他與美國財長貝森特等人會面，討論兩國間互惠互利的雙邊經濟議題。美國總統川普先前公布的關稅名單，新加坡被課10%關稅。

新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額持續成長，美國對新加坡呈貿易順差。新加坡的稅率在川普的關稅清單中相對較低。

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顏金勇今天在社群平台領英（LinkedIn）發文指出，他與美方官員會面，包含財長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等人，討論新加坡與美國之間互惠互利的雙邊經濟議題，以及如何進一步促進雙邊貿易、探尋在數位經濟和多邊合作平台等其他領域的潛在合作機會。

顏金勇也出席美國全國商會（US Chamber of Commerce）舉辦的美國企業代表圓桌會議，討論供應鏈韌性和可預期營商環境的重要性。

他指出，美國始終是新加坡重要且具戰略意義的夥伴，將持續與美方政府及企業界的夥伴建設性交流，推動雙方共同關切的議題。

顏金勇日前在一場記者會談及關稅措施對新加坡經濟可能帶來的影響，當時他指出「我曾提到美國對我國（新加坡）出口到美國的藥品，提供了潛在的關稅減免。我們正與美方討論，以更好地瞭解他們的期望，為新加坡企業探索可行方案」至於半導體領域，顏金勇表示，與美方完成藥品方面的討論後，「也許就會觸及半導體議題」。

新加坡是亞洲重要貨貿樞紐，位處馬六甲海峽連接印度洋與太平洋的戰略位置。鑒於新加坡對國際貿易的依賴程度，當地的經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。（編輯：陳亦偉）1140725

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