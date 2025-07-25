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    聯合國秘書長痛批 全球冷對加薩人道危機

    聯合國秘書長古特瑞斯。圖為古特瑞斯22日在紐約聯合國總部受訪。（美聯社）

    聯合國秘書長古特瑞斯。圖為古特瑞斯22日在紐約聯合國總部受訪。（美聯社）

    2025/07/25 23:56

    〔編譯張沛元／綜合報導〕聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）25日痛批國際社會漠視加薩走廊的巴勒斯坦人飽受饑饉所苦，稱此舉儼然是一場「挑戰全球良知的道德危機」。

    古特瑞斯透過視訊在「國際特赦組織」（Amnesty International）全球大會上致詞時說，世界「正處於一場關於人類尊嚴、人權與正義的全球性戰役」。

    「我無法解釋我們在國際社會中看到的太多的冷漠與無作為的程度——欠缺同情心、欠缺真相、欠缺人性…這不僅是一場人道危機，更是一場挑戰全球良知的道德危機。」

    許多援助團體已警告，加薩地區營養不良兒童的人數激增。今年3月，與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」交戰近2年的以色列，全面封鎖對加薩地區的人道援助，直到近2個月後才部份解封。

    古特瑞斯說，他曾多次譴責哈瑪斯在2023年10月7日襲擊以色列，但「此後爆發的死亡與破壞是無法自圓其說的」。哈瑪斯對以色列的襲擊引爆加薩戰爭，古特瑞斯稱其規模和範圍超出世人近期所見。

    古特瑞斯還說，巴勒斯坦孩童說想去天堂，因為至少天堂裡有食物；他們曾與本身也在挨餓的人道主義者進行視訊通話…「但言語餵不飽餓肚子的孩子們」。

    少量救援物資在加薩部分解封後由美以兩國支持的「加薩人道主義基金會」（GHF）控制，取代過去長年來由聯合國主導的物資分配系統；援助團體與聯合國以GHF協助以色列的軍事目標為由，拒絕與之合作。

    古特瑞斯也譴責自今年5月底GHF接手供應救援物資以來，已有超過1千名試圖領取援糧的巴人遭到殺害。

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