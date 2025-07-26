英國再爆反移民示威衝突 去年全國暴動陰影重現

示威者週四在倫敦東北方小鎮艾平（Epping）收容安置者的貝爾酒店外抗議，警方大陣仗戒備。（美聯）

2025/07/26 00:39

〔中央社〕英國近期發生連串反移民示威暴力事件，令人愈來愈擔憂今夏將再度爆發大規模動亂。1年前英國受到數十年來最嚴重動亂的劇烈衝擊。

法新社報導，英國首都倫敦東北方小鎮艾平（Epping）有間用於收容尋求庇護者的旅館外出現的抗議活動上週突然升溫，其中1場示威更有8名警察受傷，截至目前警方已逮捕16人。

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示威者手持橫幅寫著要求將「外籍罪犯」驅逐，並高喊「把他們送回去」、「救我們的孩子」。

一些英國民眾的憤怒情緒升高，除了因為有數以千計非法移民乘小船越過英吉利海峽（The Channel）入境，還加上英國經濟正在惡化。這些情緒並受到社群媒體上極右派人士激起的煽動性言論放大。

去年7月29日英格蘭西北部市鎮南港（Southport）發生隨機砍人事件，造成3名女童身亡。當時有假消息稱兇手是移民，引發英國各地多日暴動。

這起震驚各界的凶案殺手其實是1名在英國出生的青少年，他的家人是在1994年盧安達種族大屠殺後來到英國。

針對近期示威衝突，英格蘭和威爾斯警察聯盟（Police Federation of England and Wales）主席林奇（Tiff Lynch）投書英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）提醒，這波騷動「不只是令人困擾的一次性事件」。

她寫道：「這是一枚信號彈，提醒我們衝突有多容易爆發，以及我們的應對準備仍然多麼不足。」

英國商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）接受天空新聞網（Sky News）訪問時則呼籲民眾勿臆測或誇大情勢，並表示政府、各重要機關和警方已「為任何情況做好準備」。

他表示：「我理解人們的挫折感。」他強調官方正在設法解決問題，且用於安置尋求庇護者的旅館數量已從原本的400間大減為200間。

示威者在倫敦東北方小鎮艾平（Epping）收容旅館外遊行抗議。（美聯）

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