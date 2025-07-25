這個星際天體太詭異! 哈佛學者質疑是外星文明

出現在太陽系的星際天體示意圖。（法新社檔案照）

2025/07/25 22:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕本月1日發現的人類觀測史上第3個星際天體3I/ATLAS，日前被確認屬於彗星。不過，美國哈佛大學理論物理學家勒布（Avi Loeb）近日提出，這個天體有可能是由一個外星文明送來的探測器。

美國《新聞周刊》（Newsweek）21日報導，勒布認為，諸多不尋常之處，都顯示3I/ATLAS遠比一個自然發生的物體更先進，很有可能是某種形式的外星飛船或者探測器，包括：3I/ATLAS繞太陽的逆行軌道面，與地球公轉軌道面夾角不到5度，所有隨機方向中出現這種情況的機率僅約0.2%；從亮度推算其直徑大約20公里，「對一個星際小行星而言太大」。

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預期3I/ATLAS今秋將以異常接近的距離，通過金星、火星和木星，勒布計算，若其抵達時間是隨機，這種機率僅0.005%。此外，它10月29日抵達近日點時，會無法從地球上觀測，勒布也認為這一點可疑，「可能是要刻意避免被地球上的望遠鏡細部觀測」。

3I/ATLAS最初是本月1日，由美國國家航空暨太空總署（NASA）位於夏威夷的「小行星對地撞擊預警系統」（ATLAS）計畫發現，並於2日確認是歷來探測到的第3個星際天體。至於勒布的質疑，歐洲太空總署（ESA）行星防禦部門負責人莫伊斯（Richard Moissl）表示，目前為止的觀測都與基本假設一致，「這是一顆經太空風化的自然天體，目前展現出微弱的彗星活動」。

勒布2022年也曾質疑另一個星際天體「斥候」（Oumuamua）是外星文明科技。他說，這些質疑雖然仍是假設，但是若假設正確，可能對人類有重大影響，因此「我們最好對兩種可能都做好準備，並且確認所有星際天體是否真是石頭」。

3I/ATLAS軌道和太陽系行星軌道。（美聯社檔案照）

3I/ATLAS正穿越太陽系的觀測圖。（法新社檔案照）

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