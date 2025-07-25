菲律賓國會對副總統薩拉．杜特蒂彈劾程序 最高法院裁決違憲

預料將尋求2028總統大位的菲律賓副總統薩拉．杜特蒂，獲最高法院裁決國會對其彈劾程序違憲。（美聯社）

2025/07/25 22:02

〔編譯林家宇／綜合報導〕被視為2028年菲律賓總統熱門候選人的副總統薩拉．杜特蒂，總統之路因彈劾案充滿不確定性。不過，菲律賓最高法院25日做出裁決，宣告對薩拉的彈劾程序「違憲」，象徵著杜特蒂家族陣營的一次重要政治勝利。

菲最高法院以13比0一致認定杜特蒂方主張，國會一年內對同一名政府官員進行超過一件彈劾程序，違反了憲法所制定的程序性保護條款；薩拉律師聲明表示，最高法院所做出的一致決議，再次維護了法治並強化憲法對濫用彈劾程序的限制。

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菲律賓數個民間團體以違背憲法、貪污腐敗、背叛公眾信任，以及發送死亡威脅等嚴重犯罪行徑，一共向國會遞交四份彈劾狀。菲國眾議院2月5日通過第四份彈劾狀，參議院則在6月以18票對5票將彈劾案發回眾院重新檢視。

根據規定，彈劾案由全體參議員組成審判團審理，通過門檻為三分之二（16席）。如今在最高法院裁決違憲情況下，參院無權召開彈劾審判庭。

雖然眾議院對前三件彈劾狀的處理程序僅止於委員會表決，但最高法院認定，憲法保障的一年一案週期適用於彈劾程序的所有階段。最高法院另強調，此裁決並不等於宣告針對薩拉的罪名指控無罪，只要等到2026年2月6日的一年週期屆滿，便可再啟動新一起彈劾程序。

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