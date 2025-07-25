大開川普玩笑惹火白宮 南方四賤客作者「深感歉意」

南方四賤客共同作者史東（左）和帕克（右）出席聖地牙哥動漫展。（法新社）

2025/07/25 21:54

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國長青成人喜劇動畫「南方四賤客」在新一集內容中大開總統川普玩笑，包括嘲弄川普生殖器尺寸，進而遭白宮痛斥為「四流節目」。對此，節目創作人以幽默方式表示「我們深感歉意」。

南方四賤客23日播出的第27季首映集中，以真實面容搭配動畫繪製的身體展現川普形象，情節包括以高度擬真的深偽影像，呈現出全裸的川普穿行於沙漠的畫面，以及不斷在劇中提及川普的生殖器尺寸太小。

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白宮聲明批評，「南方四賤客20多年來是一齣無足輕重的節目，用一些乏味的創意苟延殘喘，試圖拚命博得一絲關注。」

24日出席聖地牙哥動漫展的共同創作人帕克（Trey Parker）被問及白宮反應時，僅說「我們深感歉意」，引發台下笑聲。

帕克還提到，製作人向他們表示願放行露出川普生殖器的點子，只不過需要模糊處理，但帕克說，「不，你們才不會在生殖器打上馬賽克。」另一名共同創作人史東（Matt Stone）打趣地說，他們一群成年人花了整整4天討論要如何呈現生殖器。

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