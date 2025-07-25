為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    大開川普玩笑惹火白宮 南方四賤客作者「深感歉意」

    南方四賤客共同作者史東（左）和帕克（右）出席聖地牙哥動漫展。（法新社）

    南方四賤客共同作者史東（左）和帕克（右）出席聖地牙哥動漫展。（法新社）

    2025/07/25 21:54

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國長青成人喜劇動畫「南方四賤客」在新一集內容中大開總統川普玩笑，包括嘲弄川普生殖器尺寸，進而遭白宮痛斥為「四流節目」。對此，節目創作人以幽默方式表示「我們深感歉意」。

    南方四賤客23日播出的第27季首映集中，以真實面容搭配動畫繪製的身體展現川普形象，情節包括以高度擬真的深偽影像，呈現出全裸的川普穿行於沙漠的畫面，以及不斷在劇中提及川普的生殖器尺寸太小。

    白宮聲明批評，「南方四賤客20多年來是一齣無足輕重的節目，用一些乏味的創意苟延殘喘，試圖拚命博得一絲關注。」

    24日出席聖地牙哥動漫展的共同創作人帕克（Trey Parker）被問及白宮反應時，僅說「我們深感歉意」，引發台下笑聲。

    帕克還提到，製作人向他們表示願放行露出川普生殖器的點子，只不過需要模糊處理，但帕克說，「不，你們才不會在生殖器打上馬賽克。」另一名共同創作人史東（Matt Stone）打趣地說，他們一群成年人花了整整4天討論要如何呈現生殖器。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播