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    考量經濟衝擊 學者分析泰國或更有理由盡快結束邊境衝突

    專家認為，邊境衝突現階段還不至於對泰國觀光產生立即性衝擊。示意圖。（路透）

    專家認為，邊境衝突現階段還不至於對泰國觀光產生立即性衝擊。示意圖。（路透）

    2025/07/25 21:31

    〔編譯林家宇／綜合報導〕泰國與柬埔寨24日爆發邊境衝突且未顯露出和緩跡象，對兩國經濟勢必將產生衝擊。「彭博」引述法國外貿銀行（Natixis）資深經濟學家阮楨（Trinh Nguyen，音譯）分析，鑒於地方經濟和觀光產業對泰國整體經濟至關重大，曼谷政府或許更有理由盡快結束衝突，「外部風險正在升高，泰國難以承受從已經削弱的觀光和軟成長上脫軌」。

    柬埔寨則已被預估經濟成長放緩，且該國依賴美國程度是東南亞國協（ ASEAN）之最，出口比例佔38％或GDP的21％。

    「CNBC」報導，2024年泰國、柬埔寨觀光所佔國內生產毛額（GDP）各為約12％和9％，接待旅客數分別為超過3500萬和670萬。印度智庫「觀察者研究基金會」（ORC）助理研究員巴納吉（Sreeparna Banerjee）指出，觀光業支撐泰國大量勞動人口，容易受到情勢不穩定的風向所影響，即便是靠近邊境的短期動盪，都可能觸發旅遊警示和削減遊客信任。

    巴納吉表示，儘管觀光業對柬埔寨GDP占比較少，不應就此認定金邊能夠承受更大幅度的衝擊，因為柬國的觀光產業鏈不如泰國健全，能用以緩衝的政策工具較少，例如大規模的財政儲備或強健的社會安全網等。

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