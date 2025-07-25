不滿歐盟新規定 Meta10月起禁播政治廣告

Meta表示，由於歐盟即將實施的網路政治廣告新規定「行不通」，該公司將從今年10月不在歐盟地區的平台上投放政治廣告。（路透檔案照）

2025/07/25 20:26

〔編譯張沛元／綜合報導〕臉書（Facebook）與Instagram母公司Meta在25日表示，由於歐洲聯盟（EU）即將實施的網路政治廣告新規定「行不通」（unworkable），該公司被迫從今年10月不再在其於歐盟地區的平台上投放政治廣告。

Meta說，禁播政治廣告的決定並非易事，然此舉在於回應歐盟即將推出的「政治廣告透明度與目標定位」（TTPA）法規，因為該法規將帶來重大的運營挑戰與法律不確定性；由於新法的要求「行不通」，該公司旗下網路平台將自今年10月起，禁止在歐盟地區投放政治、選舉與社會議題的廣告。

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「令人遺憾的是， TTPA對我們的流程與系統提出重大的額外要求，這對在歐盟運營的廣告商與平台，造成難以承受的複雜與法律不確定性，」Meta補充道。

歐盟在2018年的「劍橋分析（Cambridge Analytica）醜聞」（指英國諮詢公司劍橋分析在未經當事人同意下，把其所獲取數百萬臉書用戶個資用於政治廣告）後，尋求提高網路廣告的透明度，因此推出預定今年10月生效的TTPA，以避免網路政治廣告干預選舉。

然因TTPA對政治廣告的定義過於寬泛，各大網路廣告平台業者自認難以判斷在歐盟地區該限制哪些政治廣告。

此外，搜尋引擎巨擘Google去年11月就宣佈，將隨著TTPA上路而停止在其平台投放政治廣告。

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