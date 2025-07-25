緬甸軍政府一封信稱讚川普 美態度逆轉撤銷制裁

2022年5月緬甸運動人士在東京呼籲即將到訪的時任美國總統拜登，制裁緬甸國營油氣公司。（法新社檔案照）

2025/07/25 19:53

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國財政部24日發出公告，撤銷對3家與緬甸軍政府關係密切的企業和負責人之制裁。由於不久前，緬甸軍政府領導人敏昂萊，才致函美國總統川普，對川普極力讚揚，外界揣測，24日突然撤銷制裁，與這封信的溢美之詞不無關係。

《法新社》、《路透》報導，美國財政部公佈，撤銷對KT物流公司及其執行長明喬東（Jonathan Myo Kyaw Thaung，譯音）、緬甸化學機械公司和其所有人昂萊烏（Aung Hlaing Oo，譯音）、Suntac科技公司及其所有人西丹翁（Sit Taing Aung，譯音）的制裁。財政部公告並未說明解除制裁理由，白宮尚未回應此事。

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美國政府2022年制裁KT物流和明喬東時，形容其是軍政府「親信」；這次解除制裁的另一名緬甸人廷拉敏（Tin Latt Min，譯音），過去也被美國政府指為軍政府統治者的親信，擁有「多家和軍政府關係密切的公司」。緬甸化學機械公司和Suntac科技公司當年因涉及緬甸軍工業遭制裁。

川普日前致函多國領袖，包括敏昂萊，揚言實施40%關稅；這封信據信是緬甸2021年政變後，華府首次公開承認軍政府統治權。敏昂萊11日回信，希望降低關稅，信中長文表達他對川普「真誠欣賞」。信中說，「總統（川普）以真正愛國精神，以強大的領導力，帶領其國家走向繁盛」，並請求川普「重新考慮放寬和解除對緬甸的經濟制裁，因為制裁阻礙了兩國的共同利益和繁榮」。

「人權觀察」組織亞洲事務主任席夫頓（John Sifton）聲明，美國解除制裁「令人震驚」，且動機不明，「這項行動顯示美國政策正從過去著重對緬甸軍事政權採取懲罰性行動，出現重大轉向」。

緬甸是全球其中一個稀土礦主要來源，確保稀土來源，是川普政府與中國戰略競爭的一大焦點。中國掌握全球約9成的稀土提煉產能，而緬甸的稀土礦大多位於與軍政府作戰的克欽獨立軍（KIA）掌控區域，並且在中國提煉。

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