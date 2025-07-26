又叼回針織衫！這隻喵星人「偷」衣服成癖 主人超崩潰

紐西蘭奧克蘭一隻貓咪里歐，每天出門偷衣服，從內褲到高價毛衣，通通成了牠的「戰利品」。（美聯社）

2025/07/26 00:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭奧克蘭一隻貓咪讓主人超頭痛。「喵星人」里歐（Leo）15個月大卻已是「偷竊慣犯」，牠每天出門偷衣服，從內褲到高價毛衣，通通成了牠的「戰利品」，讓鄰居們哭笑不得。

綜合外媒報導，奧克蘭一處社區的一隻貓咪里歐，因為有著「偷衣服」的嗜好，成為該社區的風雲人物。牠曾叼回一件市值高達300紐幣（約新台幣5311元）的喀什米爾毛衣，讓主人諾斯（Helen North）哭笑不得。她苦笑道，「那件毛衣實在太漂亮，我一度想留下來穿，但理智告訴我不行」。

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諾斯分享，里歐的「戰利品」五花八門，從成堆的襪子、內褲，到一條長達152公分的玩具蛇。某天早上8點多，商店都還沒開門，牠又叼回一件針織衫；而牠最誇張的一次，竟在一天內帶回9件衣物，從嬰兒服到成人服裝一應俱全。眼看家中堆滿遺失物，諾斯只好在社區的臉書社團發文尋求認領。

令人意外的是，鄰居們對里歐的行為不僅沒生氣，反而覺得牠很可愛，甚至有人羨慕地說「牠怎麼沒來偷我們家的東西」？為了阻止里歐的「犯罪行為」，諾斯試過把牠關在家，或擺衣服給牠「假偷」，卻都沒有用。她無奈表示「牠只對不該拿的東西有興趣」。目前這隻「偷竊大盜」仍在社區四處犯案。主人希望這一切只是貓咪的青春期叛逆，總有一天會「金盆洗手」。

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