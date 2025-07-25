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    法將承認巴勒斯坦國 德國：「短期內」無計畫跟進

    法國總統馬克宏（右）與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（左）去年9月在聯合國大會期間會面。（法新社檔案照）

    法國總統馬克宏（右）與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（左）去年9月在聯合國大會期間會面。（法新社檔案照）

    2025/07/25 19:10

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在法國總統馬克宏表示，法國準備在9月承認巴勒斯坦國後，德國25日表示，德國「短期內」無計畫跟進承認巴勒斯坦國。

    《法新社》報導，德國政府發言人柯內留斯（Stefan Kornelius）在一份聲明中表示，「德國政府仍認為承認巴勒斯坦國是實現兩國解決方案的最後一步」。他還補充道，「以色列的安全對德國至關重要」。

    在國際社會對加薩走廊200多萬巴勒斯坦人的困境日益擔憂之際，法國總統馬克宏24日無預警宣布，法國將在9月的聯合國大會上正式承認巴勒斯坦國，此舉激怒以色列。

    德國長期以來一直致力於為「納粹大屠殺」贖罪，一直是以色列的堅定盟友，並支持以色列因2023年10月7日襲擊事件而對巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」發動的戰爭，儘管它對加薩日益惡化的人道主義局勢也提出批評。

    本週，28個西方國家發表聯合聲明，稱加薩戰爭「必須立即結束」，因為加薩平民的苦難「達到新的深度」，但德國並未加入聲明中。

    德國25日列出4項為了結束加薩戰爭而「早該達成」的優先事項，包括呼籲加薩現在停火，並釋放所有人質，且以色列必須立即大幅改善加薩災難性的人道主義局勢。德國也強調，必須為加薩地區找到可行的政治前景，以便暫時的停火能夠轉化為持久的和平，並且「絕不能進一步吞併約旦河西岸」。

    德國政府將就此問題與以色列政府和國際夥伴保持密切聯繫，「如果未能取得進展，我們準備擴大施壓」。

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