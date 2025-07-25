烏克蘭提議8月底前辦「澤普會」 克宮：不太可能

烏克蘭總統澤倫斯基透露，烏俄代表團本週談判時，商討兩國領導人會面的可能性。（法新社）

2025/07/25 19:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基今（25日）透露，俄羅斯代表團與烏克蘭代表團，本週在伊斯坦堡進行和平談判時，雙方探討了兩國總統會面的可能性，烏方更提議讓領導人在8月底前會面，不過克里姆林宮隨後表態說，要在1個月內準備好舉辦領導人峰會「不太可能」。

綜合《路透》、《法新社》報導，澤倫斯基在記者會上表示：「我們需要終結這場戰爭，也許可以從領導人會談開始。」他又說：「在與我們的談判中，他們（俄國人）開始討論這件事。在舉辦某種會面形式方面有了進展。」

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烏俄本月23日談判時，烏克蘭代表提議，讓澤倫斯基與俄國總統普廷在8月底前進行會面，這個會期也接近美國總統川普設下的50天談和期限，不過俄方代表梅丁思基指出「會面必須做好充分準備，只有這樣才有意義」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫也回應說，領導人會面的意義在於為協議畫下句點，以及為專家擬好的議和條件背書，「有可能在30天內就走完如此複雜的程序嗎？嗯，很顯然，不太可能。」

澤倫斯基在記者會上，還提到了歐洲盟國向美國購買武器以援助烏克蘭的議題，他稱烏克蘭正在努力籌集10套愛國者防空系統的經費，目前盟國已允諾贊助3套，其中德國2套，挪威1套。

另外，美烏也達成了一項價值100億美元至300億美元（約合新台幣8848億）的無人機採購協議，「我們與美國與川普總統達成一致，我們同意美方從我們這裡購買無人機。這樁協議已經簽署。」

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