印度西部公立學校屋頂部分坍塌 至少7死26傷

印度西部1所公立學校25日一早發生校舍部分屋頂坍塌事件，導致至少7名學童死亡。（圖擷取自The Indian Express）

2025/07/25 18:01

〔編譯張沛元／綜合報導〕印度西部拉吉斯坦邦（Rajasthan）1所公立學校25日一早上課時間發生屋頂與牆壁部分倒塌的事故，造成至少7名學童死亡，另有26人受傷；校舍屋頂坍塌原因目前尚不明。

警方證實，此事件迄今已造成7死26傷。當地媒體指出，罹難學童的年齡介於8到11歲（另有媒體引述警方說法稱死者年介11到14歲），傷者中有2人情況危急。電視新聞畫面顯示，重型挖土機已進駐現場，開始清理斷垣殘壁與混凝土。

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根據了解，出事的學校位於距離拉吉斯坦邦首府齋浦爾（Jaipur）約322公里的賈拉瓦爾（Jhalawar）地區的皮普洛迪（Piplodi）村，當時有約60名學生、教師與工作人員置身這棟平房校舍內；當地時間一早8時30分左右，當學生才剛到校與正要去做晨禱時，校舍中的1間房間的屋頂突然塌陷，導致數十名學童受困其中

在當地村民與學校教職人員的協助下，受困學童被一一拉出瓦礫堆與送醫。當地媒體指出，坍塌的校舍本就殘破不堪，此前已多次遭投訴。此外，該地區連日來一直下大雨，不確定是否與屋頂塌陷有關。

印度總理莫迪（Narendra Modi）對此深表哀痛，除慰問罹難者家屬、祝福傷者早日康復，並誓言對受影響者提供一切可能的援助；事發地拉吉斯坦邦的教育廳長迪拉瓦爾（Madan Dilawar）則說，會對這起「非常不幸」的事件的原因展開調查。

印度公立學校長期苦於經費短缺，師資不足、校舍破舊，甚至沒有乾淨的飲水或廁所，時有所聞。

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