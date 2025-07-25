男子自家院內裸體上了Google街景被全世界看光 法院判賠

Google街景攝影車。（美聯社檔案照）

2025/07/25 17:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕Google公司的「街景」（Street View）服務，往往拍下令人意想不到的畫面。一名阿根廷人在自家院子裸體，連門牌號碼都被街景攝影機拍下，成了網路瘋傳笑料，這名阿根廷人為此提告，法院裁決Google必須賠償。

《法新社》24日報導，這名阿根廷警察2017年在圍有2公尺高圍牆的自家院子內裸體，被Google街景攝影機拍下背面照，連他住家所在地街道名稱、門牌號碼都曝光，這件事還被阿根廷電視台報導，並且在社群媒體上廣泛流傳。這名警察指控Google街景侵犯他的隱私，使其遭同事和鄰居譏笑，已損害其尊嚴，為此提告，向Google公司求償。

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此案去年在下級法院審理敗訴，Google主張，該名男子的院子圍牆不夠高，法官也認為，當事人「在自家院子舉止不當」，只能怪自己。不過，男子不服提出上訴，上訴法院推翻原裁決，認為男子的尊嚴遭到公然侵犯，裁決Google須賠償他相當於大約1萬2500美元（約36萬8000台幣）。

上訴法院裁決書中說，「此案牽涉一個人在非公共場所，而是在其自家範圍內、在一道比一般人身高還高的圍牆後，被拍下照片，已是明顯侵犯隱私」，Google公司並無正當理由，可迴避為侵犯當事人住家，在其私人領域損害其尊嚴，這個嚴重錯誤承擔責任。

法官指出，Google的街景服務政策，會將入鏡者臉部、汽車車牌等資訊模糊處理，這表明該公司明知其有責任，要避免造成第三方的傷害，而在此案中，當事人並非臉部、而是整個赤裸的身體曝光，這是本應避免的，「沒有人想赤裸裸地呈現在世人眼前」。

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