為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「南方四賤客」嘲諷川普 白宮斥為四流節目

    成人諷刺動畫「南方四賤客」（South Park）在一集節目中拿美國總統川普開玩笑，內容是人工智慧（AI）生成的川普赤身露體爬過一片沙漠。白宮今天為此抨擊動畫製作團隊。（截自X平台）

    成人諷刺動畫「南方四賤客」（South Park）在一集節目中拿美國總統川普開玩笑，內容是人工智慧（AI）生成的川普赤身露體爬過一片沙漠。白宮今天為此抨擊動畫製作團隊。（截自X平台）

    2025/07/25 17:30

    〔中央社〕成人諷刺動畫「南方四賤客」（South Park）在一集節目中拿美國總統川普開玩笑，內容是人工智慧（AI）生成的川普赤身露體爬過一片沙漠。白宮今天為此抨擊動畫製作團隊。

    法新社報導，在這集尺度大開的節目中，動畫人物川普還向撒旦求歡，但遭拒絕，原因之一是川普的生殖器「太小」。

    白宮一點都不覺得好笑，發言人羅傑斯（Taylor Rogers）說：「超過20年來，這個節目可有可無，只靠著乏味的點子一息尚存，死命博得關注。」

    羅傑斯還說：「川普總統在僅僅6個月內兌現的承諾比我國史上任何總統都多，一個四流節目破壞不了川普總統的連連勝利。」

    「南方四賤客」經常觸及美國日常生活中的敏感議題，目前播到第27季。

    在這集節目中，動畫人物川普還揚言轟炸加拿大，「就像我轟炸伊拉克一樣」；加拿大總理質疑：「我以為你剛炸過的是伊朗。」川普回道：「伊朗還是伊拉克，什麼鬼的有差嗎？」

    這集節目播出數天前，據報「南方四賤客」作者派克（Trey Parker）和史東（Matt Stone）與派拉蒙（Paramount）簽署一項15億美元的串流協議，將全球版權售予派拉蒙。

    這項協議簽署的時機點對派拉蒙來說相當敏感，因為這家公司正希望政府同意派拉蒙與「天空之舞傳媒」（Skydance）一項規模達數十億美元的合併案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播